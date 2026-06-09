＜スーパーの買い物＞店員さんにカゴの中身を見て献立チェックされたくない！気にしすぎ？
買いだしでスーパーへ行ったとき、みなさんが気になることはなんでしょう。今日の特売品？ それとも何かの新製品？ はたまたいつも使っているもののストックがあったかどうか？ もしかすると、このようなことが気になる人もいるのでしょうか。
『お店の店員さんに、買ったもので今日の献立がバレることがイヤです』
精算するためにレジに買い物カゴを置いたとき、店員さんは何を考えているのでしょう。たとえば、カゴの中身がカレールー・ジャガイモ・ニンジン・肉・玉ねぎだとしたら、「今夜はカレーかな？」なんて一瞬でバレてしまいそう。しかし投稿者さんはこのような状況がイヤなのだとか。みなさんはどうですか？
『気にしたことなかった。店員さんにメニューがバレても平気』
『「今日はカレーかしら？」って思われても気にしない。知り合いに会って「今夜はカレー？」って聞かれても、「そうだよー」って答えるだけ』
『別に気にしない。逆になぜ気になるの？ 「きっと今日カレーなんだな」と思われて困ることがあるのかしら』
続々と寄せられたのは“気にしない派”のママたちの声。たしかに今夜の献立がバレて困ることはとくにないかもしれませんね。レジ打ちスタッフさんも、カゴの中身を見て悪いようにとることもないでしょう。むしろ「いいなあ、うちも今夜はカレーにしようかな」と考えているかもしれませんよ。
実は筆者、過去にスーパーのレジをやっていた経験がありまして……。明らかにカレーの材料がカゴに入っていると、本当になんとなく「カレーかな」くらいには考えていました。とはいえ、そのことをいつまで覚えているかと聞かれると、精算が終わり「ありがとうございました〜」という頃には忘れていたような……？
店員さんは忙しい！そんなことキニシナイ
『いつ行ってもお客さんが多いスーパーだから、店員もいちいちそんなこと考えていないと思う』
『店員はそんなこと気にしてレジを通していないよ。工場でベルトコンベヤーにのって流れてくる商品を見ている感覚』
来客数の多いスーパーの場合、ただひたすら無心にレジを通していることも珍しくないでしょう。流れ作業的に商品をカゴから出し、レジを通し、カゴに入れるといった作業を繰り返していそうですよね。手にとった商品を凝視することもあるでしょうが、それは同じ商品で複数の種類・価格が設定されている場合や、値引きシールがあるかどうかなどのチェックをしている可能性もあります。ですから、カゴに入っている食材を見て何を作るのかと考えるほどの余裕はないかもしれません。
『店員が気にするのは、バーコードと商品の金額が合っているか、バーコードを2回読んでいないか。その日のお買い得品についてのもろもろや値引きシールが正しい商品に貼られているか。それから、カゴに効率よく入れられるかとかお客さんのポイントの残高が切れる日付の確認、チラシやお知らせの配布を忘れていないか。いろいろやることがあるって社員で指導係の友人に聞いたことがある』
そうなのです、レジ担当ってものすごくやるべきこと・覚えておくべきことが多いのです。お金に直結することなので、ミスはしないことが前提。そのうえで、商品ごとの取り扱いに注意したり、キレイにカゴに入れられるよう配慮したりと、やることが山盛りなのです。商品数が多い・来客数が多いスーパーだと本当に大変そうですよね。
『店員さんもそこまで気にしていたら仕事にならないよ。ただし、夕飯のメニューが決まらない場合、参考にしているかもしれないね』
そう、人間は慣れる生き物なので、大パニックになりそうな混雑時でも「あ、これあとで私も買おう」なんてことを考えていることも……ありましたね（笑）。
気になっちゃうママへのアドバイス
『セルフレジを使えばいいよ』
『数日分まとめ買いする。そうすれば、カレーの材料以外にもいろいろ買うことになるのでバレにくい』
お店の人に献立が何かバレることが苦手な投稿者さん。対策法として、セルフレジを利用する、数日分の食材をまとめ買いするといったアイデアが寄せられました。ネットスーパーの活用もよさそうですね。これらを駆使すれば、投稿者さんのモヤモヤも解消できるのではないでしょうか。
誰もネガティブにとらないので安心して！
『店員さんはお客さんに対して「数あるスーパーの中からうちを利用してくれて、ありがとう！ おかげで私の給料が出ますわ」くらいにしか思っていないよ。むしろ、店員さんより自分の後ろに並んでレジ待ちをしているお客さんのほうが「お、今日はこの家カレーだな」って思って見ている……』
店員さんではなく、すれ違ったり並んでいたりするときに、他のお客さんからカゴの中身を凝視されたりもします。しかし店員さんでも他のお客さんでも、誰かのカゴの中身を見てネガティブな反応をすることは、おそらくなさそうです。むしろ「うちもカレーにしよう」とか「それ安いのね、ありがとう」的にポジティブに捉えている人のほうが多いのではないでしょうか。結局、気にしないのが一番かもしれませんね。