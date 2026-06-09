「カタールの時はこういう歓迎がなかった」鎌田大地も驚いた日本代表への熱狂「すごく注目されている感覚がある」【日本代表】
2026年６月８日（日本時間９日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビル（場所はGEODIS Park）で初日のトレーニングを実施した。一般公開となったこの日、練習前にセレモニーが行なわれ、多くのファンや関係者が日本代表を出迎えた。チームを代表して遠藤航が挨拶し、温かい雰囲気のなかで活動がスタートしている。
ランニングやパス回しなど軽めのメニューを終えた後、取材に応じた鎌田大地は、大勢の人々が足を運んだことへの感謝を口にした。
「カタール（大会）の時はこういう歓迎がなかったし、すごく注目されている感覚があります。（スタジアムに）これだけの方が来てくれることは、自分たちにとってすごい後押しになる」
一方で、世界最大の舞台が目前に迫っている実感については、冷静な受け止め方を示した。
「歓迎ムードは感じますが、前回、僕自身はワールドカップの開幕戦をテレビで見たときに緊張感を抱きました。今はまだそんなにないですけど、ワールドカップが始まれば、また違った雰囲気になると思います」
ベースキャンプ地では歓迎ムードが高まるなか、鎌田は終始落ち着いた表情を崩さなかった。大舞台を目前にしても気負いは見られず、本大会特有の空気を肌で感じるのは、開幕の瞬間を迎えてからになりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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ランニングやパス回しなど軽めのメニューを終えた後、取材に応じた鎌田大地は、大勢の人々が足を運んだことへの感謝を口にした。
一方で、世界最大の舞台が目前に迫っている実感については、冷静な受け止め方を示した。
「歓迎ムードは感じますが、前回、僕自身はワールドカップの開幕戦をテレビで見たときに緊張感を抱きました。今はまだそんなにないですけど、ワールドカップが始まれば、また違った雰囲気になると思います」
ベースキャンプ地では歓迎ムードが高まるなか、鎌田は終始落ち着いた表情を崩さなかった。大舞台を目前にしても気負いは見られず、本大会特有の空気を肌で感じるのは、開幕の瞬間を迎えてからになりそうだ。
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