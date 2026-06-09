松山英樹は31位後退 J.T.ポストンが82人抜き【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「メモリアル・トーナメント」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹ビフォーアフター
今大会で2年ぶりの勝利を挙げたJ.T.ポストン（米国）が700ポイント（pt）を獲得。114位から32位にジャンプアップした。43位タイで終えた松山英樹は27位から31位に後退。52位に終わった久常涼は35位から39位に順位を落とした。金谷拓実は134位。平田憲聖は146位、中島啓太は157位につけている。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のキャメロン・ヤング（米国）、3位のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
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