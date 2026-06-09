部品共有拡大も、差別化を図る

ステランティス傘下の14ブランドから今後登場するモデルは、プラットフォームや技術の共通化が進む中でも、より個性を明確にしたものになるという。同社の欧州責任者が語った。

【画像】ステランティス主力ブランド、プジョーの人気SUV【プジョーe-3008を詳しく見る】 全26枚

同社は最近、110車種の新モデルを含む520億ポンド（約11兆円）規模の変革計画を発表した。大幅な経費削減、新たな共通プラットフォームの採用、そして投資額の70％をフィアット、ジープ、プジョー、ラムの4つの主要「グローバル」ブランドに集中させる方針を掲げている。



アルファ・ロメオ、ジープ、プジョーなど14ブランドの独自性は堅持するという。

新モデルの大部分に採用予定の新たな汎用アーキテクチャ『STLAワン』を導入し、ブランド間での技術共有を拡大する。

こうした統合が進む中、欧州責任者のエマヌエーレ・カッペラーノ氏はAUTOCARの取材に対し、この計画は実際にはブランド間の差別化をさらに進めることになると語った。

「グローバルブランド、リージョナル（地域）ブランド、スペシャリティ（専門）ブランドについて、誤解は避けたい。ステランティスはブランドの重要度で順位付けをしているわけではありません。重要なのは、資本配分においていかに賢明な判断ができるかということです」

「グローバルブランドとリージョナルブランド、スペシャリティブランドの主な違いは、最初に投資するタイミングだけです」

デザインやブランディングも変えていく

カッペラーノ氏はこう続けた。

「したがって、BセグメントおよびCセグメント向けのSTLAワン・プラットフォームにおいては、プジョーがグローバルブランドとなります。つまり、この新プラットフォーム、新しい電気アーキテクチャー、STLAブレイン（ソフトウェア基盤）、そしてステアバイワイヤのような新技術を採用したプジョーブランドのモデルを、最初に投入するために投資を行うということです」



新しい『STLAワン』プラットフォームは数多くのモデルで採用される予定だ。 ステランティス

「同時に、同じプラットフォームを用いた次のモデルの投入にも取り組んでいます。設備投資の大部分は、単なるバッジエンジニアリングではなく、モデルやラインナップの真の多様化に注がれています」

「最初に新型のプジョーが登場し、その後、プジョーのバッジエンジニアリングではない新型のオペル/ヴォグゾール、続いてアルファ・ロメオやジープなどが登場します」

カッペラーノ氏は、各モデルへの投資はまずデザインに充てられると述べた。「デザイン、ボディタイプ、形状、そしてブランドの属性を変える必要がある」とし、さらに「各ブランドに特有のすべての特徴も変える」という。

「ステランティスのブランド、特に主流のブランドは、非常に具体的な製品属性で認識されており、これが基本的に計画の原動力となっています。したがって、今後は各ブランドへの投資を通じて、それらの製品属性を強化していく必要があります」

カッペラーノ氏は、STLAワンが完全に新しいプラットフォームであり、従来の『STLAミディアム』の改良版ではないと強調した。その理由として、「BEV市場で競争力を維持する唯一の方法は、専用のネイティブEVプラットフォームを持つこと」だと述べた。