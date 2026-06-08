あなたが寝ている間に猫がしていること4つ

人が眠ったあとの静かな家の中で、猫たちは活動を始めます。もともと猫は夜明け前や夕方に活発になる習性があり、特に深夜から早朝は、活発に動きやすい時間帯です。

ここでは、飼い主が寝ている間にやっている代表的な行動を紹介します。

1.家の中のパトロール

猫には「薄明薄暮性」という薄暗い時間帯に活動が活発になる習性があります。そのため、真夜中から早朝にかけては、自然と活動のスイッチが入り、人間が静まり返った家の中をウロウロと巡回し、気になるものがないかパトロールをはじめます。

キャットタワーを駆け上って最上階から部屋を見渡したり、ふだんなら叱られるキッチンの上に乗ったりしながら、部屋の変化を調べているのです。バッグなどを放置していると、持ち物チェックまでされているかもしれません。

2.狩りのシミュレーション

暗い家の中では、猫はわずかな動きや音にも敏感になります。ふとんの中にいる飼い主の足を、まるで隠れている獲物のように見立てて飛びついたり、部屋の隅にいる小さな虫を発見してどこまでも追跡したりすることがあります。

また、床に落ちている小さなゴミや光の影にまで集中して、待ち伏せ型の狩りのシミュレーションをするかもしれません。

物音の少ない静かな夜は、野生の本能が残る猫にとって狩りの動きを試せる時間です。ただし、このような夜間活動は加齢とともに減っていく傾向があります。

3.寝ている飼い主の観察

夜中にぐっすり眠っているため、気づいていない飼い主も多いかもしれません。

実は、夜中の猫は、睡眠中の飼い主の顔をじっと見つめていたり、鼻先を近づけてフンフンとニオイを嗅いだりすることがあります。なかなか動かない飼い主に対する興味や、変化がないことに対する猫なりの安心の確認などの意味があると言われています。

猫はニオイや温度（体温）、呼吸音などから、飼い主がいつもと変わらないことを確認しています。起きた時に枕もとに猫がいるのは、必ずしも食事の催促だけではないでしょう。

4.快適な睡眠場所を探す

猫は一晩中同じ場所でグーグー寝ていることはあまりありません。猫は寝る場所の環境に敏感なため、温度や明るさ、寝心地が最適でないと、途中で起きて快適な寝場所に移動することがあります。

飼い主のふとんは保温性が高いため、猫が暑く感じた場合、風通しの良い場所を選ぶことも珍しくありません。そのため、夜中にソファ、床や棚の上など、いろいろな場所を試すこともあります。

一緒に寝ていた猫が朝には別の部屋にいるのは、早く目覚めたというより、より快適な場所へ移動したからなのかもしれません。

夜間に注意すべきトラブルと対策

猫が夜中に家の中を自由に行動できる環境は飼育環境としては好ましい反面、人が目を離しているからこそ発生しやすいトラブルも潜んでいます。

特に注意したいのは、誤飲・誤食です。無人のキッチンには、猫が食べてはいけないもの、漁ってはいけないものがたくさんあります。猫が触れないようにしっかりと保管しておきましょう。

夜中の狩りごっこで遊んでしまいそうなヒモ類、ビニール袋、小さなプラスチック片や輪ゴムなども注意してください。見ていないときの誤飲は、処置が遅れやすく非常に危険です。

また、寝る前には、猫がどこにいるのか存在を確認しておくようにしましょう。誤ってどこかの部屋に閉じ込めてしまうと、夜間にトイレに行けず、粗相や体調不良につながる恐れがあります。あるいは、網戸を突き破ったり自力で窓を開けたりして脱走してしまうこともあります。

猫を飼っている家庭では、ふだんから注意していることばかりでしょう。しかし、同じ家の中にいても、就寝中は愛猫に目が届きません。「寝ている間は予期せぬトラブルが起こりやすい」という意識を持ち、事前に対策をしておくことが大切です。

まとめ

猫は飼い主が眠っている間も、室内を歩き回ったり、高い場所に上ったりしています。特に若い猫ほど、一ヵ所でじっと過ごすことは少ないでしょう。早朝に活動量が増えることもあり、飼い主が寝ている間に思わぬトラブルが起きてしまうことがあります。

安心して過ごせる環境を整えるには、寝る前に危険になりそうな物を片付け、暑い時期でも戸締りをしっかり確認しておくことが大切です。愛猫が夜のルーティンを安心して楽しめる環境は、人にとっても安心して眠れる環境になるはずです。

(獣医師監修：加藤桂子)