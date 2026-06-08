犬が『他人に興味を持つ』心理4選

愛犬が他の人をじっと見つめて何だか気まずい…。そういった経験はありませんか？実際、犬の行動学研究では、犬は他人を見つめて情報収集や安全確認をしていることが明らかになっています。なぜ犬は他人に興味を持つのでしょうか？

1.「遊んでくれるの？」とワクワク

犬が他人に興味を持って近づく心理として「あの人、一緒に遊んでくれないかな」と、期待を込めて見つめていることがあります。人と遊ぶのが大好きで、体力も十分な若い犬によく見られるようです。

ドッグランで「遊ぼうよ！」とわんこではなく、わんこの飼い主さんをお誘いすることも。人間に嫌なイメージがなく、人への警戒心が薄い犬は『人間＝優しい』と思っているため、なんの躊躇もなく他人に近寄っていくのです。

2.「誰だろう？」という好奇心と警戒

犬が他の人をじっと見つめているのは「この人誰だろう？」「いい人かな？」と、好奇心と警戒が入り混じった気持ちです。ゆっくりと近づき見定めています。興味はあるけどちょっと怖いな…といった心境でしょうか。

犬の表情が穏やかであれば、相手の存在を安全だと認識しているサインです。そのまま近寄っていくこともあるでしょう。反対に姿勢を低くして強張った表情をしている場合は、相手への警戒心が解けていません。長く続くようであれば、その場を離れたほうが良いですね。

中には「大好きなあの人に似ているけど、本物かな？」と、確かめようとしていることも。見た目で判別が難しいので、匂いや音、雰囲気から本人かどうか確認しているのです。

3.「おやつくれる？」という期待

過去におやつをもらった経験がある犬は「おやつ持ってる？」と、知らない人にも近寄っていくことがあります。カバンのポケットをごそごそしている人を見つけると、同じような動作をしている人からおやつをもらったことを思い出し、期待を込めて近づきます。

飼い主さんとしてはちょっぴり恥ずかしいかもしれませんね。不意にリードを強く引っ張られてバランスを崩す可能性もありますので、『マテ』『おすわり』といったコマンドを教えておくと良いでしょう。

4.「こんにちは！」と挨拶がしたい

数多くいる動物の中でも犬は非常に社交的。元々群れで暮らしていたため、仲間との関係性やコミュニケーションを大切にします。そのため、犬だけではなく人に対しても友好的に接する犬が多いのです。

いろんな人と挨拶したい、交流したいと思っている犬は飼い主さん以外にも興味を持ちます。ですから「こんにちは！」「初めまして！」と、親しげに近寄っていくのです。

愛犬が他人に興味を持っているときの注意点とは？

愛犬が他人に興味を持つのは微笑ましい光景ではありますが、時に思いがけないトラブルを招いてしまうおそれも。犬が苦手な人もいますので、マナーをもって対応することが求められます。

飛びつきや突進の防止 リードの適切なコントロール 相手への確認

興味があるあまり飛びついたり、突進することは防がなければなりません。特に中型犬、大型犬の急な突進は、相手とともに飼い主さん自身がケガをする危険性も考えられます。『マテ』『おすわり』のコマンドに従えるよう、しっかりトレーニングしておきましょう。

日ごろからのリードコントロールも大切です。特に伸縮性のリードは有事の際、すぐに対応が難しいもの。リードは常に短く持ち、いつでも愛犬をコントロールできる状態を保ちましょう。

愛犬が興味を持っているからといって、見知らぬ人に触らせるのは危険をともないます。必ず相手に確認を取った上で、愛犬を近づかせるようにしましょう。

まとめ

犬は社会性の高い動物なので、人が好きな子が多いでしょう。愛犬が見知らぬ人に興味を持っているときは、ご紹介したどのパターンか推測してみるのも良いかもしれません。

相手が犬好きであれば問題ありませんが、苦手な人やアレルギーの人もいるので、周囲に配慮しながら対応してくださいね。