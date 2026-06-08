「日経225先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万6221枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6221枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26221( 23277)
ソシエテジェネラル証券 22998( 21599)
バークレイズ証券 14862( 14394)
野村証券 19054( 8426)
モルガンMUFG証券 13820( 8178)
ゴールドマン証券 10548( 5569)
ビーオブエー証券 5859( 4988)
HSBC証券 5826( 4826)
SMBC日興証券 8861( 3922)
みずほ証券 5664( 3622)
JPモルガン証券 5502( 3160)
サスケハナ・ホンコン 2540( 2540)
日産証券 2256( 2256)
シティグループ証券 4300( 2174)
UBS証券 2491( 1464)
大和証券 1616( 1274)
SBI証券 2533( 1272)
BNPパリバ証券 1634( 1222)
松井証券 1208( 1208)
三菱UFJ証券 1487( 1009)
楽天証券 264( 0)
三菱UFJeスマート 50( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6967( 6287)
野村証券 12876( 6008)
ABNクリアリン証券 5575( 5295)
HSBC証券 26624( 4784)
バークレイズ証券 4874( 4660)
ゴールドマン証券 6801( 3619)
SMBC日興証券 8425( 3585)
みずほ証券 4642( 3442)
モルガンMUFG証券 7270( 2410)
日産証券 2045( 2045)
ビーオブエー証券 1993( 1773)
JPモルガン証券 3209( 1615)
シティグループ証券 1414( 1314)
大和証券 917( 767)
UBS証券 836( 436)
松井証券 242( 242)
SBI証券 256( 180)
BNPパリバ証券 166( 166)
東海東京証券 142( 142)
フィリップ証券 131( 131)
楽天証券 50( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26221( 23277)
ソシエテジェネラル証券 22998( 21599)
バークレイズ証券 14862( 14394)
野村証券 19054( 8426)
モルガンMUFG証券 13820( 8178)
ゴールドマン証券 10548( 5569)
ビーオブエー証券 5859( 4988)
HSBC証券 5826( 4826)
SMBC日興証券 8861( 3922)
みずほ証券 5664( 3622)
JPモルガン証券 5502( 3160)
サスケハナ・ホンコン 2540( 2540)
日産証券 2256( 2256)
シティグループ証券 4300( 2174)
UBS証券 2491( 1464)
大和証券 1616( 1274)
SBI証券 2533( 1272)
BNPパリバ証券 1634( 1222)
松井証券 1208( 1208)
三菱UFJ証券 1487( 1009)
楽天証券 264( 0)
三菱UFJeスマート 50( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6967( 6287)
野村証券 12876( 6008)
ABNクリアリン証券 5575( 5295)
HSBC証券 26624( 4784)
バークレイズ証券 4874( 4660)
ゴールドマン証券 6801( 3619)
SMBC日興証券 8425( 3585)
みずほ証券 4642( 3442)
モルガンMUFG証券 7270( 2410)
日産証券 2045( 2045)
ビーオブエー証券 1993( 1773)
JPモルガン証券 3209( 1615)
シティグループ証券 1414( 1314)
大和証券 917( 767)
UBS証券 836( 436)
松井証券 242( 242)
SBI証券 256( 180)
BNPパリバ証券 166( 166)
東海東京証券 142( 142)
フィリップ証券 131( 131)
楽天証券 50( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース