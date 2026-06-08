看護師の転職活動はどれくらいかかる？9,000人以上のデータで徹底解説
1.看護師の転職活動にかかる日数
ジョブメドレーで転職した看護師が、初めて応募してから実際に入職するまでの、“転職活動全体”にかかった日数は平均66.8日（中央値53日）でした。また、最終的に入職した職場への“応募から入職まで”には平均46.8日（中央値36日）かかりました。
この中央値とは全員のデータを一列に並べたときに、全体の「真ん中」にくる数値で、平均値よりも実態に近いといわれています。
なお、看護師を含むジョブメドレー会員約71万人のデータを分析したところ、内定を得た人の平均応募社数は5.0社でした。看護師も同様の傾向が考えられ、複数の職場を受けながら転職活動を進めていると思われます。
2.就業状況別
転職活動は離職してから取り組む場合（離職中）と、仕事をしながら進める場合（就業中）があります。看護師の転職活動にかかった日数を就業状況ごとに比較しました。
転職活動全体
応募から入職までの日数
（実際に入職した職場）
離職中
平均54.7日
（中央値40日）
平均33.5日
（中央値27日）
就業中
平均77.7日
（中央値62日）
平均55.2日
（中央値45日）
離職中の場合、転職活動全体では平均54.7日（中央値40日）で転職しているのに対し、就業中の看護師は平均77.7日（中央値62日）と、20日以上の差がみられました。この差は応募から入職までの日数でも同様です。
離職している場合は、面接日程の調整や入職時期を比較的柔軟に決めやすい一方、就業中の場合は、勤務の都合に合わせて面接や入職時期の調整を進める必要があるため、入職までに一定の時間を要するケースが多いと考えられます。
なお、看護師の転職活動を分析すると、面接回数は「1回のみ」だったケースが97.8％を占めています。このことから、面接を早く設定できるかが入職までの日数にも影響しやすいことがうかがえます。
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3.勤務形態別
転職活動全体
応募から入職までの日数
（実際に入職した職場）
正職員
平均86.1日
（中央値69日）
平均56.5日
（中央値46日）
契約職員（常勤）
平均81.7日
（中央値65日）
平均54.1日
（中央値44日）
パート・アルバイト
平均73.8日
（中央値57日）
平均38.7日
（中央値31日）
転職活動全体では正職員が平均86.1日（中央値69日）かかっているのに対し、パート・アルバイトは平均73.8日（中央値57日）で、約12日の差がありました。
この差は実際に入職した職場でも18日程度となっており、正職員や常勤の契約職員では現職の業務調整や後任への引き継ぎなどが必要になることから、入職までに一定の時間を要する傾向があると考えられます。
一方、パート・アルバイトの場合は勤務開始日や時間の調整がしやすく、比較的早いタイミングで入職に至るケースが多いようです。
4.年代別
データを年代別にみると、転職活動全体と実際に入職した職場でピークとなる年代が異なりました。グラフテンプレート
看護師の転職活動の日数
転職活動全体では40代から50代にかけ、必要な日数が増えています。一方、実際に入職した職場で、応募から入職までにかかった日数は30代を境に短くなっていくことがわかりました。
5.職場のタイプ別
転職活動全体
応募から入職までの日数
（実際に入職した職場）
診療所
平均67.6日
（中央値51）
平均42.7日
（中央値34日）
介護・福祉事業所
平均72.1日
（中央値54日）
平均46.9日
（中央値35日）
保育園・幼稚園
平均76.0日
（中央値61日）
平均48.4日
（中央値41日）
訪問看護ステーション
平均79.7日
（中央値61日）
平均51.2日
（中央値41日）
病院
平均85.0日
（中央値62日）
平均54.0日
（中央値40日）
※100人以上の入職者がいる施設タイプでの比較
今回の調査では、職場のタイプによって入職までの日数に違いがあることがわかりました。最も短い診療所では転職活動全体で平均67.6日（中央値51日）ですが、病院では平均85.0日（中央値62日）かかります。
この傾向は応募から入職までの日数でも同様で、組織規模に応じて採用プロセスや入職時期の調整方法が異なり、大きい組織ほど選考期間が長くなる可能性があります。