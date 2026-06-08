看護師の転職活動はどれくらいかかる？9,000人以上のデータで徹底解説

2.就業状況別

転職活動は離職してから取り組む場合（離職中）と、仕事をしながら進める場合（就業中）があります。看護師の転職活動にかかった日数を就業状況ごとに比較しました。

転職活動全体 応募から入職までの日数 （実際に入職した職場） 離職中 平均54.7日 （中央値40日） 平均33.5日 （中央値27日） 就業中 平均77.7日 （中央値62日） 平均55.2日 （中央値45日）



離職中の場合、転職活動全体では平均54.7日（中央値40日）で転職しているのに対し、就業中の看護師は平均77.7日（中央値62日）と、20日以上の差がみられました。この差は応募から入職までの日数でも同様です。

離職している場合は、面接日程の調整や入職時期を比較的柔軟に決めやすい一方、就業中の場合は、勤務の都合に合わせて面接や入職時期の調整を進める必要があるため、入職までに一定の時間を要するケースが多いと考えられます。

なお、看護師の転職活動を分析すると、面接回数は「1回のみ」だったケースが97.8％を占めています。このことから、面接を早く設定できるかが入職までの日数にも影響しやすいことがうかがえます。

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3.勤務形態別 転職活動全体 応募から入職までの日数 （実際に入職した職場） 正職員 平均86.1日 （中央値69日） 平均56.5日 （中央値46日） 契約職員（常勤） 平均81.7日 （中央値65日） 平均54.1日 （中央値44日） パート・アルバイト 平均73.8日 （中央値57日） 平均38.7日 （中央値31日）

転職活動全体では正職員が平均86.1日（中央値69日）かかっているのに対し、パート・アルバイトは平均73.8日（中央値57日）で、約12日の差がありました。 この差は実際に入職した職場でも18日程度となっており、正職員や常勤の契約職員では現職の業務調整や後任への引き継ぎなどが必要になることから、入職までに一定の時間を要する傾向があると考えられます。 一方、パート・アルバイトの場合は勤務開始日や時間の調整がしやすく、比較的早いタイミングで入職に至るケースが多いようです。

4.年代別

データを年代別にみると、転職活動全体と実際に入職した職場でピークとなる年代が異なりました。

転職活動全体と実際に入職した職場でピークが異なる 看護師の転職活動の日数 転職活動全体と実際に入職した職場でピークが異なる

グラフテンプレート



転職活動全体では40代から50代にかけ、必要な日数が増えています。一方、実際に入職した職場で、応募から入職までにかかった日数は30代を境に短くなっていくことがわかりました。