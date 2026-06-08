俳優「鈴木福」×「ホンダ車」

俳優の鈴木福さんが2026年5月5日、自身のインスタグラムにバイクとの2ショットを公開しました。映っていたのはホンダの一台とみられますが、どのようなモデルなのでしょうか。

投稿の写真に写っていたのは、ホンダが製造していた250ccロードスポーツバイク「VTR」とみられます。

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VTRは1998年の初代登場以来、軽快さと扱いやすさで支持を集めてきたシリーズで、今回の車両は2000年前半に販売されていたBA-MC33型に該当する仕様と考えられます。

むき出しのトラス構造のスチームフレームやメッキ仕上げの外装が特徴で、シンプルなネイキッドスタイルの軽量ボディが目を引きます。

全長2035mm×全幅725mm×全高1055mmというスリムなサイズに1405mmのホイールベースを組み合わせ、街中でも扱いやすい点が魅力です。

ハンドルをはじめ各所へクロームメッキを施すことで、クラス以上の質感を持たせている点も印象的です。

エンジンは水冷4ストロークのV型2気筒で、最高出力は32psを発揮。燃費は60km／h定地走行で40.0km／Lとされ、日常の移動からツーリングまで幅広く対応できる性能を備えていました。

投稿の写真に写っていたのは、ホンダが製造していた250ccロードスポーツバイク「VTR」とみられます。

VTRは1998年の初代登場以来、軽快さと扱いやすさで支持を集めてきたシリーズで、今回の車両は2000年前半に販売されていたBA-MC33型に該当する仕様と考えられます。

むき出しのトラス構造のスチームフレームやメッキ仕上げの外装が特徴で、シンプルなネイキッドスタイルの軽量ボディが目を引きます。

全長2035mm×全幅725mm×全高1055mmというスリムなサイズに1405mmのホイールベースを組み合わせ、街中でも扱いやすい点が魅力です。

ハンドルをはじめ各所へクロームメッキを施すことで、クラス以上の質感を持たせている点も印象的です。

エンジンは水冷4ストロークのV型2気筒で、最高出力は32psを発揮。燃費は60km／h定地走行で40.0km／Lとされ、日常の移動からツーリングまで幅広く対応できる性能を備えていました。

当時の販売価格は40万円台前半で、20代のエントリーユーザーを中心に親しまれた一台です。

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鈴木さんは現在、NHKドラマ10「コンビニ兄弟」に出演しており、この日の投稿ではバイクにまたがった姿とともに、役についてのコメントを添えていました。

「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！」「小さい頃からバイクに憧れがありましたが、乗る役は今回が初めてです。お楽しみに」と紹介しています。

ブラックの車体にまたがる姿は自然体で、役の雰囲気をそのまま感じさせるショットとなっていました。

投稿には「バイクお似合いです、かっこいい」「バイク姿似合いすぎ」「福くんがバイクに乗る姿は想像でもカッコよく感じる」「ますますかっこいい」といった声が寄せられ、好意的な反応が多く見られます。ドラマでのバイクシーンにも注目が集まりそうです。