ピザハットの「ハットの日」、6月もお得が盛りだくさん！Ｍサイズピザ810円に、ハーフ＆ハーフ1100円などピザパにぴったり《10日まで》
ピザハットは、2026年6月8日から10日までの3日間限定で、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催しています（一部店舗を除く）。
デリバリーでも最大770円お得に
6月の「ハットの日」は、5月から商品ラインアップがガラッと変わり、多彩なピザがそろいました。テイクアウトだけでなくデリバリーも充実したラインアップになっています。
定番のMサイズピザがテイクアウト限定で810円に
＜対象ピザ＞
・めちゃ盛りWマヨコーン
・イタリアントマト＆ガーリック
・とろっとカルボナーラピザ
・ピザハット・マルゲリータ
・芳醇ベーコンマッシュルーム
・じゃがマヨコーン
通常1580円〜1860円が、最大1050円お得な810円で楽しめます。いずれもMサイズ限定です。
人気の5種類のハーフ＆ハーフがテイクアウト限定で1100円に
＜対象ピザ＞
・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ
・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ
・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ
・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ
・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ
通常2205円〜2580円が、最大1480円お得な1100円で味わえます。いずれもMサイズ限定です。
「じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ」は、「ふっくら鉄鍋パンピザ」が選べません。
ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で、通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。
フレンズ4がテイクアウト限定で1300円に
じゃがマヨコーン、ピザハット・マルゲリータ、ペパロニクラシック、クリームチーズベーコンが一度に楽しめる「フレンズ4（Mサイズ）」が1300円に。
通常価格は2330円なので、1030円お得になる計算です。
人気の2種類のピザがテイクアウト限定で1500円
＜対象ピザ＞
・チキン南蛮のたっぷりタルタル4（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮／こんがりソーセージタルタル／テリマヨチキンタルタル／ぷりぷりエビタルタル）
・ピザハット・ベスト4（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）
通常2830円〜3190円のところ、最大1690円お得な1500円で食べられます。いずれもMサイズ限定です。
人気の5種類のハーフ＆ハーフとフレンズ4が、デリバリー限定で1810円に
＜対象ピザ＞
・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ
・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ
・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ
・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ
・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ
・フレンズ4
通常価格2205円〜2580円のところ、最大770円お得な1810円で堪能できます。いずれもMサイズ限定です。
「じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ」は、「ふっくら鉄鍋パンピザ」が選べません。
「ハットフライポテト」がピザとセットで50％オフ
人気の「［Mサイズ］ハットフライポテト」が、ハットの日対象ピザとのセットで、通常500円のところ半額の250円で楽しめます。
テイクアウト限定です。
そのほか、6月のハットの日について、詳しくは特設サイトで確認できます。
生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」のみ別途生地料金が必要です。
一部店舗では対象商品が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部