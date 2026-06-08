ピザハットの「ハットの日」、6月もお得が盛りだくさん！Ｍサイズピザ810円に、ハーフ＆ハーフ1100円などピザパにぴったり《10日まで》

ピザハットは、2026年6月8日から10日までの3日間限定で、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催しています（一部店舗を除く）。

デリバリーでも最大770円お得に

6月の「ハットの日」は、5月から商品ラインアップがガラッと変わり、多彩なピザがそろいました。テイクアウトだけでなくデリバリーも充実したラインアップになっています。

定番のMサイズピザがテイクアウト限定で810円に

＜対象ピザ＞

・めちゃ盛りWマヨコーン

・イタリアントマト＆ガーリック

・とろっとカルボナーラピザ

・ピザハット・マルゲリータ

・芳醇ベーコンマッシュルーム

・じゃがマヨコーン

通常1580円〜1860円が、最大1050円お得な810円で楽しめます。いずれもMサイズ限定です。

人気の5種類のハーフ＆ハーフがテイクアウト限定で1100円に

＜対象ピザ＞

・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ

・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ

・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ

通常2205円〜2580円が、最大1480円お得な1100円で味わえます。いずれもMサイズ限定です。

「じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ」は、「ふっくら鉄鍋パンピザ」が選べません。

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で、通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

フレンズ4がテイクアウト限定で1300円に

じゃがマヨコーン、ピザハット・マルゲリータ、ペパロニクラシック、クリームチーズベーコンが一度に楽しめる「フレンズ4（Mサイズ）」が1300円に。

通常価格は2330円なので、1030円お得になる計算です。

人気の2種類のピザがテイクアウト限定で1500円

＜対象ピザ＞

・チキン南蛮のたっぷりタルタル4（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮／こんがりソーセージタルタル／テリマヨチキンタルタル／ぷりぷりエビタルタル）

・ピザハット・ベスト4（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）

通常2830円〜3190円のところ、最大1690円お得な1500円で食べられます。いずれもMサイズ限定です。

人気の5種類のハーフ＆ハーフとフレンズ4が、デリバリー限定で1810円に

＜対象ピザ＞

・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ

・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ

・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ

・フレンズ4

通常価格2205円〜2580円のところ、最大770円お得な1810円で堪能できます。いずれもMサイズ限定です。

「じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ＆ハーフ」は、「ふっくら鉄鍋パンピザ」が選べません。

「ハットフライポテト」がピザとセットで50％オフ

人気の「［Mサイズ］ハットフライポテト」が、ハットの日対象ピザとのセットで、通常500円のところ半額の250円で楽しめます。

テイクアウト限定です。

そのほか、6月のハットの日について、詳しくは特設サイトで確認できます。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」のみ別途生地料金が必要です。

一部店舗では対象商品が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部