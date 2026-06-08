NEWSの増田貴久が自身のInstagramを更新し、ダウンタウンの浜田雅功との2ショットを公開した。

【写真】フェスのバックヤードでの青いスカジャン姿の浜田雅功と赤いスカジャン姿の増田貴久の2ショットを公開

■大阪・万博記念公園で開催された『ごぶごぶフェスティバル2026』にNEWSが出演

6月6日と7日の2日間にわたり、大阪・万博記念公園 東の広場で開催された音楽イベント『ごぶごぶフェスティバル2026』。浜田の何気ない一言から生まれた本フェスも今回で3度目の開催を迎え、増田は7日の「DAY2」にNEWSとして出演。「weeeek」「チャンカパーナ」など8曲を熱唱して、会場を沸かせた。

本投稿は「#浜田さんありがとうございました！」と浜田への感謝の気持ちをハッシュタグで添えて、興奮冷めやらぬバックヤードの記録を披露。公開されたのは、ビールを片手に持ち青いスカジャンを羽織る浜田と、オレンジのタオルを首に巻き赤いスカジャンを纏った増田が並ぶ姿の2ショットだ（1・5枚目）。ふたりのリラックスした笑顔が印象的だ。

その他に、熱狂に包まれたステージ全景（2枚目）、オレンジの衣装でのNEWSのパフォーマンス中のショット（3枚目）、“ごぶごぶフェス”仕様の増田の顔のイラスト入りキーホルダー（4枚目）、そして浜田からの「ありがとう！」という直筆のメッセージ（8枚目）までも披露。また、「#本当はもっと食べたけど半分以上撮り忘れた」とハッシュタグを添えて、たこ焼きや親子丼、鰻といったフード写真（6・7枚目）も公開し、フェスを満喫した様子をリアルに伝えている。

SNSには「スカジャン似合ってるよ」「ハマちゃんとの2ショットすごい」「ふたりとも可愛い」「素敵ショット」といった声が集まっている。

■ラジオ公式Xが舞台裏を連投！NEWSの3人直筆の屁馬も公開

また、増田のレギュラー番組『増田貴久のスーパーオモシロラジオ』も公式Xを更新し、『ごぶごぶフェスティバル2026』舞台裏を連投。増田と浜田の2ショットに関して写真に写りこんだ「かまぼこ板キーホルダーは、メンバーさん用に作ってもらった特別版です」と明かした。さらに「ケータリングルームでぼーっとしている増田さんをお見かけして、『本当にぼーっとしてる』と思ったのはここだけ話」というユーモアあふれるバックヤード秘話も暴露した。

さらに、NEWSの3人の顔イラストが描かれた楽屋入口の暖簾や、ライブ終了後のステージ衣装で小さなのぼりを持ったオフショットも公開。

続けて、会場内に飾られていた出演者みなさんの“屁馬”。NEWSメンバーの屁馬も載せておきます」と、増田、小山慶一郎、加藤シゲアキの願い事が描かれた屁馬も公開している。