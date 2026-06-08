2打差に22人の大混戦！桑村美穂と林亜莉奈が首位ターン【マイナビ ネクヒロ第8戦】
＜PIM Ladies Tournament （1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「PIM Ladies Tournament」が神奈川県にある箱根湖畔ゴルフコースで開幕し、前半9ホールを終えて3アンダーとした桑村美穂と林亜莉奈が首位に並んだ。
大混戦の優勝争い！ネクヒロ第8戦LIVE配信
1打差の3位タイに和久井麻由、和田純怜、林亜莉奈、天野真里奈、大竹真琴、園田結莉亜。1アンダー10位タイグループには藤川玲奈、長田莉子ら13選手が続いており上位は大混戦となっている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第8戦リアルタイムリーダーボード
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