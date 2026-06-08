賞金総額“史上最高”20億円 優勝のネリー、日本勢トップの畑岡奈紗はいくら稼いだ？
＜全米女子オープン 最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞名門リビエラCCで行われた第81回「全米女子オープン」は、ネリー・コルダ（米国）がトータル8アンダーで逆転し全米初制覇。4月「シェブロン選手権」に続くメジャー連勝でツアー通算19勝目、メジャー4勝目を果たした。
【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”だった？
大会賞金総額は史上最高1250万ドル（約20億円）がかけられ、ネリーは優勝賞金250万ドル（約4億円）を獲得した。今季出場8試合で獲得賞金は538万6790ドル（約8億6300万円）にのぼり、まさに“荒稼ぎ”となっている。2位タイのチャーリー・ハル（イングランド）とギャビー・ロペス（メキシコ）は108万9774ドル（約1億7400万円）を稼いだ。日本勢トップの6位タイで終えた畑岡奈紗は42万9478ドル（約6880万円）を獲得。平場大会の優勝賞金に匹敵する金額を稼いだ。スポット参戦の桑木志帆は14位タイで22万6360ドル（約3630万円）。17位タイで終えた渋野日向子は19万4219ドル（約3110万円）を手にした。予選落ちとなった選手にも一律1万ドルが支払われている。【日本勢の成績と獲得賞金】6T 畑岡奈紗（42万9478ドル）14T 桑木志帆（22万6360ドル）17T 渋野日向子（19万4219ドル）22T 佐久間朱莉（13万3545ドル）28T 吉田優利、神谷そら（9万4989ドル）34T 山下美夢有（7万2922ドル）40T 古江彩佳（5万7729ドル）45T 岩井明愛、竹田麗央（4万6403ドル）59 西郷真央（2万6444ドル）60T 小祝さくら（2万5695ドル）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子オープン 最終結果
渋野日向子は3年連続全米トップ10入りに届かず「まだまだ伸びしろがいっぱいと思うしかない」
悲願メジャー制覇またも届かず 畑岡奈紗、痛恨の3連続ボギーで失速
全米女子オープン賞金総額は過去最高20億円 史上最多の日本勢23人が出場
日本で初Vの妹を祝福「すぐに勝つと思っていた」 吉田優利は初60台で全米を締めくくり
【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”だった？
大会賞金総額は史上最高1250万ドル（約20億円）がかけられ、ネリーは優勝賞金250万ドル（約4億円）を獲得した。今季出場8試合で獲得賞金は538万6790ドル（約8億6300万円）にのぼり、まさに“荒稼ぎ”となっている。2位タイのチャーリー・ハル（イングランド）とギャビー・ロペス（メキシコ）は108万9774ドル（約1億7400万円）を稼いだ。日本勢トップの6位タイで終えた畑岡奈紗は42万9478ドル（約6880万円）を獲得。平場大会の優勝賞金に匹敵する金額を稼いだ。スポット参戦の桑木志帆は14位タイで22万6360ドル（約3630万円）。17位タイで終えた渋野日向子は19万4219ドル（約3110万円）を手にした。予選落ちとなった選手にも一律1万ドルが支払われている。【日本勢の成績と獲得賞金】6T 畑岡奈紗（42万9478ドル）14T 桑木志帆（22万6360ドル）17T 渋野日向子（19万4219ドル）22T 佐久間朱莉（13万3545ドル）28T 吉田優利、神谷そら（9万4989ドル）34T 山下美夢有（7万2922ドル）40T 古江彩佳（5万7729ドル）45T 岩井明愛、竹田麗央（4万6403ドル）59 西郷真央（2万6444ドル）60T 小祝さくら（2万5695ドル）
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