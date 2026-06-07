【2026年春アニメ】「友人に勧めたいと思う作品」ランキング！ 2位『黄泉のツガイ』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「友人に勧めたいと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『黄泉のツガイ』です。大ヒット作『鋼の錬金術師』を生み出した荒川弘さんの最新作という抜群のネームバリューに加え、息をもつかせぬバトルと深まる謎が魅力のダークファンタジー。ストーリーの完成度が高く、アニメファンから一般の読者まで幅広くおすすめしやすい作品として、多くの人が「友人に勧めたい」と太鼓判を押しています。
▼回答者コメント
「絵に可愛さもあり、年齢問わず理解しやすい内容だと思うから」（30代女性／千葉県）
「そこまで複雑な話でもないので初めて見る人でもい見やすい作品だと思います」（30代男性／滋賀県）
「グロテスクなシーンが苦手でなければストーリーに引き込まれるから」（30代女性／茨城県）
見事1位に輝いたのは、『あかね噺』でした。「落語」という一見ハードルの高そうな題材を扱いながら、誰もが胸を熱くできる王道のスポ根的成長ストーリーに仕上げられている本作。「誰にでも自信を持っておすすめできる」「落語を知らなくても絶対にハマるから友達に教えたい」と、作品が持つ万人に響くエンタメ性と面白さが絶賛され、見事トップに選ばれました。
▼回答者コメント
「落語にあまり興味がなくても予想以上に引き込まれる面白い作品だと思うので」（50代男性／大阪府）
「落語を少年漫画的なバトルストーリーに仕立てていて、すごく面白い。落語という題材で敬遠している人がいたらぜひおすすめしたい」（40代男性／三重県）
「あかね噺は落語の知識がなくても楽しめるのと、少年漫画だからか熱い感じもあってワクワクするから」（30代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『黄泉のツガイ』／29票
2位にランクインしたのは、『黄泉のツガイ』です。大ヒット作『鋼の錬金術師』を生み出した荒川弘さんの最新作という抜群のネームバリューに加え、息をもつかせぬバトルと深まる謎が魅力のダークファンタジー。ストーリーの完成度が高く、アニメファンから一般の読者まで幅広くおすすめしやすい作品として、多くの人が「友人に勧めたい」と太鼓判を押しています。
「絵に可愛さもあり、年齢問わず理解しやすい内容だと思うから」（30代女性／千葉県）
「そこまで複雑な話でもないので初めて見る人でもい見やすい作品だと思います」（30代男性／滋賀県）
「グロテスクなシーンが苦手でなければストーリーに引き込まれるから」（30代女性／茨城県）
1位：『あかね噺』／43票
見事1位に輝いたのは、『あかね噺』でした。「落語」という一見ハードルの高そうな題材を扱いながら、誰もが胸を熱くできる王道のスポ根的成長ストーリーに仕上げられている本作。「誰にでも自信を持っておすすめできる」「落語を知らなくても絶対にハマるから友達に教えたい」と、作品が持つ万人に響くエンタメ性と面白さが絶賛され、見事トップに選ばれました。
▼回答者コメント
「落語にあまり興味がなくても予想以上に引き込まれる面白い作品だと思うので」（50代男性／大阪府）
「落語を少年漫画的なバトルストーリーに仕立てていて、すごく面白い。落語という題材で敬遠している人がいたらぜひおすすめしたい」（40代男性／三重県）
「あかね噺は落語の知識がなくても楽しめるのと、少年漫画だからか熱い感じもあってワクワクするから」（30代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)