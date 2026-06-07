私立恵比寿中学が、7月8日(水)に新曲「えびチリ、はじめました」を配信リリースすることを発表した。リリースに先駆けて6月20日(土)からはTikTokにて音源の一部が先行配信される。

発表が行なわれたのは現在開催中の＜私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜＞東京公演にて。新曲「えびチリ、はじめました」は、ヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲だ。完全新曲での両者タッグは2020年リリースの「Sweet of Sweet 〜君に届くまで〜」以来、実に6年ぶりとなる。

▲「えびチリ、はじめました」ジャケット

あわせて公開されたジャケット写真は、タイトルにちなみ”えびチリ”を大胆にフィーチャーしたインパクト抜群のビジュアル。どこか懐かしさを感じさせながらも、新たなフェーズの到来を予感させるアートワークとなった。

さらに、本日からPre-add/Pre-save(配信予約)の受付もスタートした。Apple MusicまたはSpotifyにて、配信予約をした方には”スペシャルボイスメッセージ”がプレゼントされる。

■Digital Release 「えびチリ、はじめました」

2026年7月8日(水) 配信スタート

2026年6月20日(土)TikTok先行配信

作詞・作曲：前山田健一 編曲：さつき が てんこもり ▼特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)

https://ShiritsuEbisuChugaku.lnk.to/Ebichili

■＜私立恵比寿中学 Spring Tour 2026〜SuGuilty Train〜＞

終了公演は割愛 2026年7月4日(土) open 17:00 / start 18:00

2026年7月5日(日) open 15:00 / start 16:00

大阪・NHK大阪ホール 《追加公演》

2026年7月11日(土) open 17:00 / start 18:00

2026年7月12日(日) open 13:00 / start 14:00

東京 立川ステージガーデン 【チケット】

指定席 ￥8,800 (税込)

学割指定席 ￥6,600 (税込)

着席観覧席 ￥8,800 (税込)

学割着席観覧席 ￥6,600 (税込)

ファミリー席 ￥8,800 (税込)

ファミリー席(小学生以下) ￥4,400 (税込) ▼一般発売＜先着＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ebichu/

ローソンチケット：https://l-tike.com/shiritsuebichu

イープラス：https://eplus.jp/shiritsuebichu/ 詳細はこちら：https://www.shiritsuebichu.jp/news/15596/

■＜FAMIEN 2026＞

https://shiritsuebichu.jp/official/pc/news/article.html?idnum=15594 【開催日】DAY1 2025年8月8日(土) / DAY2 2025年8月9日(日)

【会場】山中湖交流プラザきらら シアターひびき ▼チケット

スタンディングエリア ￥9,700 (税込)

リラックスエリア ￥9,700 (税込)

アクティブエリア ￥13,000 (税込)

ドライエリア ￥9,700 (税込) ▼プレイガイド先行受付中＜抽選＞

受付期間：5月28日(木)12:00〜6月7日(日)23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ebichu/

ローソンチケット：https://l-tike.com/shiritsuebichu

イープラス：https://eplus.jp/shiritsuebichu/