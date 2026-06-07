私立恵比寿中学、前山田健一書き下ろし新曲「えびチリ、はじめました」が配信リリース決定
私立恵比寿中学が、7月8日(水)に新曲「えびチリ、はじめました」を配信リリースすることを発表した。リリースに先駆けて6月20日(土)からはTikTokにて音源の一部が先行配信される。
発表が行なわれたのは現在開催中の＜私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜＞東京公演にて。新曲「えびチリ、はじめました」は、ヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲だ。完全新曲での両者タッグは2020年リリースの「Sweet of Sweet 〜君に届くまで〜」以来、実に6年ぶりとなる。
あわせて公開されたジャケット写真は、タイトルにちなみ”えびチリ”を大胆にフィーチャーしたインパクト抜群のビジュアル。どこか懐かしさを感じさせながらも、新たなフェーズの到来を予感させるアートワークとなった。
さらに、本日からPre-add/Pre-save(配信予約)の受付もスタートした。Apple MusicまたはSpotifyにて、配信予約をした方には”スペシャルボイスメッセージ”がプレゼントされる。
■Digital Release 「えびチリ、はじめました」
2026年7月8日(水) 配信スタート
2026年6月20日(土)TikTok先行配信
作詞・作曲：前山田健一 編曲：さつき が てんこもり
▼特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)
https://ShiritsuEbisuChugaku.lnk.to/Ebichili
■＜私立恵比寿中学 Spring Tour 2026〜SuGuilty Train〜＞
終了公演は割愛
2026年7月4日(土) open 17:00 / start 18:00
2026年7月5日(日) open 15:00 / start 16:00
大阪・NHK大阪ホール
《追加公演》
2026年7月11日(土) open 17:00 / start 18:00
2026年7月12日(日) open 13:00 / start 14:00
東京 立川ステージガーデン
【チケット】
指定席 ￥8,800 (税込)
学割指定席 ￥6,600 (税込)
着席観覧席 ￥8,800 (税込)
学割着席観覧席 ￥6,600 (税込)
ファミリー席 ￥8,800 (税込)
ファミリー席(小学生以下) ￥4,400 (税込)
▼一般発売＜先着＞
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ebichu/
ローソンチケット：https://l-tike.com/shiritsuebichu
イープラス：https://eplus.jp/shiritsuebichu/
詳細はこちら：https://www.shiritsuebichu.jp/news/15596/
■＜FAMIEN 2026＞
https://shiritsuebichu.jp/official/pc/news/article.html?idnum=15594
【開催日】DAY1 2025年8月8日(土) / DAY2 2025年8月9日(日)
【会場】山中湖交流プラザきらら シアターひびき
▼チケット
スタンディングエリア ￥9,700 (税込)
リラックスエリア ￥9,700 (税込)
アクティブエリア ￥13,000 (税込)
ドライエリア ￥9,700 (税込)
▼プレイガイド先行受付中＜抽選＞
受付期間：5月28日(木)12:00〜6月7日(日)23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ebichu/
ローソンチケット：https://l-tike.com/shiritsuebichu
イープラス：https://eplus.jp/shiritsuebichu/
関連リンク
◆私立恵比寿中学 オフィシャルサイト