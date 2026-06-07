新潟市の万代島エリアで恒例のイルミネーションが始まっています。



■梶葉康介記者

「朱鷺メッセ信濃川沿いでは、一足早くイルミネーションが始まっています。

光のトンネルや色とりどりのライトアップを楽しむことができます。」



今年で６年目を迎えた万代島のイルミネーション。

約７万球のＬＥＤライトが朱鷺メッセ周辺の信濃川沿いを彩ります。



今年のテーマは「光の架け橋による新たな出会い」で

ハートのモチーフやアーチなど立体的な形のイルミネーションを設置しました。



また、県内企業と協力し新潟の街に光の輪を広げる

「ＮＩＩＧＡＴＡ２ｋｍＬＩＧＨＴＷＡＬＫ」も併せて実施します。



例年、イルミネーションは、秋から冬にかけて開催されますが、

今年は１２日から始まるＡＳＰＡＣ新潟大会にあわせ、開催時期を早めたということです。



万代島のライトアップイベントは、日没から午後10時までで10月25日まで続きます。