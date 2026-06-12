記事のポイントGoogleは検索やGemini、YouTubeなどを横断して利用できるAI搭載のユニバーサル・カートを発表した。価格追跡や再入荷通知、互換性チェックを備え、AIが買い物体験を一元管理するハブをめざしている。小売業者の顧客接点や自社サイト流入の減少を懸念する声もあり、普及のカギは消費者からの信頼にあるとみている。Googleは、未来の定番となるAI搭載型ショッピングカートを構築しようとしている。だが、買い物客がそ