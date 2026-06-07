定年後、わがまま放題の「専業殿様」になった父。彼の世話をする娘の奮闘を通して介護の現実を描き出す、著者の実体験から生まれた物語【書評】

定年後、わがまま放題の「専業殿様」になった父。彼の世話をする娘の奮闘を通して介護の現実を描き出す、著者の実体験から生まれた物語【書評】