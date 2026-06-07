猫が『ビックリした気持ち』を鎮めるためにする行動3つ

1．毛づくろいをする

猫が驚いたときに見せる行動のひとつ目が、「毛づくろい」です。

猫は驚いたあと、たとえば高い場所へのジャンプに失敗したあとや、大きな物音を聞いた直後などに、突然体をペロペロとなめ始めることがあります。

実はこれは「転位行動」と呼ばれる反応のひとつとされ、猫が緊張や不安を感じたときに、本来とは別の行動を取ることで気持ちを切り替えようとしている行動です。

驚いたあとに短時間だけ特定の場所を激しめになめる場合は、転位行動の可能性が高いでしょう。人でいう「やけ食い」や「頭をポリポリかく」ような状態です。

そのため猫が失敗したあと、慌てた様子で毛づくろいを始めたときは、「落ち着こうとしているんだな」と理解してあげてくださいね。

2．爪とぎをする

猫がびっくりしたときに見せる行動の二つ目が、「爪とぎ」です。

爪とぎはもともと、古い爪をはがしたりマーキングをしたりするための習性ですが、先に述べた転位行動のひとつとして現れる場合もあります。

もし愛猫がおもちゃを捕まえ損ねたあとや、思い通りにいかなかった場面で突然爪とぎを始めたら、猫自身が気持ちを切り替えようとしているサインだと思ってください。

突然バリバリと爪を研ぎ始めても、「イタズラしている」と決めつけず、まずは猫の気持ちに目を向けてみるとよいでしょう。

3．あくびをする

猫がびっくりした気持ちを落ち着かせる行動の3つ目は、「あくび」です。

猫は驚いたあとや緊張したあとに、大きなあくびをすることがあります。「眠いのかな？」と思いがちですが、実はそうとは限りません。

あくびも転位行動のひとつとされており、不安や緊張を感じたときに見られる場合があります。

たとえば、怒られたあとや苦手な相手と遭遇したあとなどに、突然大きく口を開けてあくびをする猫もいます。

人でも緊張した場面で深呼吸をしたくなることがありますが、猫にとってのあくびも似たような意味を持っているのです。

驚いたあとにあくびをしていたら、「落ち着こうとしている最中なんだな」と優しく見守ってあげましょう。

猫の『びっくり』した気持ちを鎮める行動にどんな効果があるの？

猫の「毛づくろい」「爪とぎ」「あくび」といった転位行動には、興奮した気持ちや緊張状態をやわらげる効果があると考えられています。

というのも驚いた直後の猫は、心拍数が上がったり警戒心が強くなったりしている状態で、そのまま緊張が続くと強いストレスにつながるため、別の行動を取ることで気持ちを切り替える必要があります。

なかでも毛づくろいは、猫にとって安心を感じるための重要な行動のひとつ。

つまり転位行動は猫自身が自分のメンタルを整えるためのセルフケアのようなもので、それをすることで、自分自身を通常モードに戻すことができます。

飼い主にできることはある？

猫が驚いてセルフケアをしているときは、無理に抱っこしたり構いすぎたりしないことが大切です。興奮状態の猫にしつこく接すると、かえって不安を強めてしまう場合があります。

できることは、静かな環境を整え、猫が安心できる場所へ移動できるようにしてあげること。隠れられるスペースやお気に入りのベッドがあると、より落ち着きやすくなります。

また猫が自分で毛づくろいや爪とぎを始めた場合は、途中で制止せず見守ってください。猫なりに気持ちを整理している最中ですから。

ただしもし過剰な毛づくろいや攻撃行動などが続く場合は、強いストレスや病気の可能性もあるため、動物病院へ相談しましょう。

まとめ

猫は驚いたあと、「毛づくろい」「爪とぎ」「あくび」といった行動を通して、自分の気持ちを落ち着かせようとします。

これらは「転位行動」と呼ばれ、猫が不安や緊張を和らげるための自然な反応です。飼い主からすると不思議な行動に見えるかもしれませんが、猫にとっては大切な気持ちの整理方法なのです。

ぜひ普段から愛猫のそんな一面も観察し、「今どんな気持ちなのかな？」と考えながら接してみてください。