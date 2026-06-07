「衝撃デビュー」「マジかよ!!」町田FWテテ・イェンギが豪州代表デビュー戦で初ゴール
FC町田ゼルビアのFWテテ・イェンギが6日、オーストラリア代表デビュー戦で初ゴールを決めた。
オーストラリアは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国際親善試合でスイスと対戦。W杯メンバーにサプライズ選出されたイェンギは先発起用されると、0-1の後半11分にMFコナー・メトカーフの左からの折り返しを右足で押し込み、同点弾を奪った。
クラブは公式X(@FcMachidaZelvia)でイェンギの代表初ゴールを報告。「マジかよ!!」「おめでとう!!!」「町田で磨いた魂のゴール」「衝撃デビュー」「すごい!!」「W杯ますます楽しみ」などの声が上がった。
試合はそのまま1-1でタイムアップ。オーストラリアはW杯でグループDに入り、トルコ、開催国のアメリカ、パラグアイと対戦する。
オーストラリアは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国際親善試合でスイスと対戦。W杯メンバーにサプライズ選出されたイェンギは先発起用されると、0-1の後半11分にMFコナー・メトカーフの左からの折り返しを右足で押し込み、同点弾を奪った。
クラブは公式X(@FcMachidaZelvia)でイェンギの代表初ゴールを報告。「マジかよ!!」「おめでとう!!!」「町田で磨いた魂のゴール」「衝撃デビュー」「すごい!!」「W杯ますます楽しみ」などの声が上がった。
Just look what Tete Yengi’s debut CommBank #Socceroos goal meant to the goalscorer and his teammates— CommBank Socceroos (@Socceroos) June 6, 2026
This was the pitchside view of the 25-year-old’s equaliser against Switzerland - on his first appearance for the national team pic.twitter.com/vGlCwDrT0V