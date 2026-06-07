元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。好きだった人の顔を嫌いになった瞬間に忘れちゃうと明かした。

2週連続ゲスト出演のクリス松村と赤裸々恋愛トークを展開。田中はその流れで「私ね、忘れちゃうの。好きだった人の顔も嫌いになった瞬間に」と明かした。

「顔を忘れちゃうの。本当に出てこない。真っ白。へのへのもへじみたいな。それぐらい興味なくなっちゃうの。ゼロ。顔が思い出せない。名前は思い出せるけど」と説明した。

クリス松村から「バラエティーで恋愛話ってできないってこと？」と聞かれ、田中は「一般論と思い出。思い出でザックリ話せますけど。顔は思い出せない、本当に」と主張した。

クリス松村から「だってこの話つまんないもん。思い出はあるのに顔は思い出せないって」と指摘されると、田中は「でも、そういう人いると思う。分かる人いると思う。少数だけどいると思う」と主張。クリス松村は「いないと思うよ」と反応しつつ「特異体質だってことは、よく分かった」と語った。

番組公式Xには田中と松村の写真が公開されている。