2025年にONE OK ROCKのヨーロッパツアーにスペシャルゲストとして帯同、1st フルアルバム『PALEDUSK』リリース、2026年5月にはEU/UKツアーを開催するなど名声と実力をメキメキと高めているPaleduskが、＜SATANIC CARNIVAL 2026＞2日目のSATAN STAGE一番手に満を持して登場。

本編は昨年11月に出たセルフタイトルを冠した1stアルバム『PALEDUSK』収録曲で火蓋を切る形となった。オープナーの「Paledusk Theme Song #1」に入ると、DAIDAI（G）、TSUBASA（G）、BOB（Dr）、サポートのJohn（B）の楽器隊4人がステージに姿を見せ、これから始まるショウの期待感を存分に煽る。「おはよう、サタニック！」とKAITO（Vo）が挨拶し、「I ♡ YOU BABY!!」へ。曲名を歌い上げるポップなイントロから荒ぶるメタルコアを振りかざし、メリハリと間（ま）を意識したサウンドで大暴れ。早くも会場は大合唱に包まれていた。

続く「NO WAY!!」は華麗なピアノに加えスラッシーなリフも飛び出し、そこに超絶ポップな歌メロが轟く。また、DAIDAIのブルージーなギターソロも映え渡り、ラスト1秒まで息も付かせないドラマティックな曲調は素晴らしいかぎりだ。やりたいことを全部詰め込み、万華鏡のごとくコロコロと表情を変えるアレンジは、Paleduskの真骨頂と言えるだろう。

曲の始まりと同時にクラップが起きると、次は「PALEHELL」を披露。ダイナミックに富む音像を叩きつけた後、「サタニック2026、お前らに会いにPaleduskは来たんだよ。まだ眠いようですね？ 分かれろー！」とKAITOはウォールオブデスを煽り、「AREA PD」でフロアにぐちゃぐちゃに掻き回す。それから凄まじいブレイクダウンの連発で始まる「DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK」においては途中でラップメタル/エレクトロコアに変化し、やがてアリーナ/スタジアム仕様のスケール感を獲得するアレンジも圧巻の一言に尽きた。

「もっと行こうよ！」とKAITOが促し、ここで「RUMBLE」をプレイ。激しい場面展開で観客をカオスな世界に導き、曲の後半にはDAIDAIによる官能的なギターソロを差し込み、会場はクライマックス的な盛り上がりを記録した。

「上京する前からインタビューで出たいフェスは、サタニックと答えてました。2年前、サタニックのメイン（SATAN STAGE）に朝イチで出ました。そこはzeppクラスのバンドが立つと言われていて……今日はトッパーに選ばれて、朝から駆けつけてくれたみんなに感謝！ 2年前は空回りしていたけど、ケータニング食べて帰るそこらのバンドとは違う。歴史的な瞬間を作りたい。全員で歌ってくれ！」とKaito。

その流れからラスト曲「HUGs」に移り、最先端のメタルコアサウンドを観客の喉元に豪快に突きつける。さらに《抱きしめてほしい》というストレートな歌詞もインパクト抜群で、泥臭いエモーションに胸を深く抉られてまった。2年前のSATAN STAGEから破格の成長を遂げたPaledusk。ここに集まった観客全員が、その怪物的なパフォーマンスにきれいに飲み込まれていた。

文◎荒金良介

撮影◎半田安政

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

@satanic_ent 【Real Time Recap Movie】 DAY 2 SATAN STAGE Paledusk @Paledusk #サタニック ♬ オリジナル楽曲 - satanic_ent - satanic_ent

◾️セットリスト（SATAN STAGE） 1​. Paledusk Theme Song #1

2​. I ♡ YOU BABY!!

3​. NO WAY!!

4​. PALEHELL

5​. AREA PD

6​. DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK

7​. RUMBLE

8​. HUGs

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト