女子プロゴルファーの都玲華選手（22）が2026年6月2日、自身のインスタグラムを更新。オールインワンの肩出しコーデを披露した。

「楽しくて幸せでした」

都選手は、「姉貴とおデートしてきました」といい、オールインワン姿のソロショットや、女子ゴルフの「キンクミ」こと金田久美子選手との2ショットを投稿した。「おまんじゅうちゃん、美味しくて楽しくて幸せでした」と語り、「今週も頑張れそうです」とつづっていた。

また、ハッシュタグをつけて「#金田久美子」「#都玲華」「#港区女子」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、白いオールインワンを着用。足元には白いスニーカーを合わせて、頭にサングラスをのせ椅子に座り笑顔をみせていた。2枚目では、白シャツを着用した金田さんとソファに座り、肩を寄せ合って撮影した写真を公開している。

この投稿には、「オシャレだし可愛いすぎる」「ほんまに綺麗です」「美人姉妹だぁ〜」「可愛すぎます！」「スタイルいいですね」といったコメントが寄せられていた。