ドルチェ＆ガッバーナの新作フレグランス登場♡夏を彩るライトブルー オードパルファム

夏の地中海を思わせる爽やかさと官能性を兼ね備えた、ドルチェ＆ガッバーナの人気フレグランス「ライトブルー」シリーズに新たなオードパルファムが仲間入り。2026年6月3日（水）に発売される「ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー オードパルファム」と「ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー プールオム オードパルファム」は、太陽の輝きや海辺の開放感を表現した特別な香りです。夏の気分を高めてくれる新作フレグランスの魅力をご紹介します。

地中海の太陽を閉じ込めた新作の香り

今回登場する「ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー オードパルファム」は、調香師オリヴィエ・クレスプが手がけたフローラルウッディ調の香りです。

トップノートにはシチリア産レモン、カラブリア産ベルガモット、ピンクペッパーを採用。爽やかで弾けるような香り立ちから始まり、フランジパニやシナモンバーク、マリーゴールドが優雅な温もりを演出します。

ラストはアンバリーウッドとベンゾインが包み込み、洗練された余韻を残します。

価格は30mLが10,670円（税込）、50mLが15,070円（税込）、100mLが20,130円（税込）。サイズ展開も豊富で、自分に合った容量を選べるのも嬉しいポイントです。

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メンズ向け新作も爽快感たっぷり

「ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー プールオム オードパルファム」は、アルベルト・モリヤスが調香を担当したウッディアロマティック調のフレグランスです。

イエローマンダリンやグレープフルーツ、カルダモンが生み出す爽快なトップノートから始まり、海水で抽出したシーウォーターサイプレスが独特のミネラル感をプラス。

さらにジュニパーベリーが加わることで、力強く個性的な香りへと変化します。

ベースにはシダーウッド、パチョリ、アンブロックスを使用。フレッシュさと落ち着きを兼ね備えた、大人の男性にぴったりの香りです。

価格は50mLが12,540円（税込）、100mLが16,940円（税込）。展開サイズは2種類です。

ゴールドが映える美しいボトルデザイン

新作フレグランスは香りだけでなく、ラグジュアリーなデザインも大きな魅力です。

透明感のあるガラスボトルには、太陽の光を思わせるゴールドのディテールを採用。青いエナメル加工が施されたキャップは、地中海沿岸の伝統的なタイルをイメージしており、天面にはDGモノグラムが輝きます。

さらにベルベット素材のパッケージにもゴールドの装飾を施し、特別感あふれる仕上がりに。インテリアとして飾りたくなるほどの美しさです♪

夏の気分を高める特別な一本

ドルチェ＆ガッバーナの新作フレグランスは、地中海の太陽や海辺の開放感を感じられる魅力的なコレクション。

女性向けの「ライトブルー オードパルファム」、男性向けの「ライトブルー プールオム オードパルファム」どちらも、夏の装いをより印象的に演出してくれます。

香りはもちろん、美しいボトルデザインにも注目したい逸品♡自分へのご褒美や大切な人へのギフトとしてもおすすめです。