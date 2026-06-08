バレエコア、シャンパンネイル...♡ こだわりがつまった「夏ネイル」を大公開！
花火、海、お祭り……イベントいっぱいの夏を過ごすなら、指先まで着飾って楽しむべし！そこで今回は、おしゃれなイマドキガールに聞いた「Summerネイル」をご紹介します。指先にまでトレンドを盛り込んだ、こだわりのネイルは、必見です♡
LOVE BUZZ ITEM vol.51
THEME：トレンドSummerネイル
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏のトレンドネイルを調査！
パール盛り盛りネイルから、大人っぽいデザインまで。ぜひ、夏ネイルのデザインの参考にしてみて♡
Check! Ray♥Influencer・NaNa Nakabayashi
低身長コーデが得意♡アパレルブランドMISTREASSプレス
ヌーディベージュのバレエコアネイルバレエコアネイル
「バレリーナのトウシューズをイメージして、爪を長めのスクエアに。指先まで、すらっときれいに見える形でお気に入りです。
リボンやストーンのパーツをプラスして、バレエコアっぽいガーリーな雰囲気にしました」
Check! Ray♥Influencer・小森綺良々
趣味は海外旅行♡ 元ミス立教2024ファイナリスト
Instagram：@kirara_komori
大人っぽい上品なキラキラ感がお気に入り♡
「粒子の細かいゴールドのグリッターを用いた『シャンパンネイル』というデザイン。
大人っぽさを残しつつも、キラキラ感が出るように、ラメをのせるグラデーションの幅をネイリストさんに微調整してもらったのがこだわりポイントです！」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来
小森 綺良々