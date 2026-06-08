バレエコア、シャンパンネイル...♡ こだわりがつまった「夏ネイル」を大公開！

LOVE BUZZ ITEM vol.51 THEME：トレンドSummerネイル Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏のトレンドネイルを調査！ パール盛り盛りネイルから、大人っぽいデザインまで。ぜひ、夏ネイルのデザインの参考にしてみて♡

Check! Ray♥Influencer・NaNa Nakabayashi 低身長コーデが得意♡アパレルブランドMISTREASSプレス Instagram：@nana.n____5 ヌーディベージュのバレエコアネイルバレエコアネイル 「バレリーナのトウシューズをイメージして、爪を長めのスクエアに。指先まで、すらっときれいに見える形でお気に入りです。 リボンやストーンのパーツをプラスして、バレエコアっぽいガーリーな雰囲気にしました」

Check! Ray♥Influencer・小森綺良々 趣味は海外旅行♡ 元ミス立教2024ファイナリスト Instagram：@kirara_komori 大人っぽい上品なキラキラ感がお気に入り♡ 「粒子の細かいゴールドのグリッターを用いた『シャンパンネイル』というデザイン。 大人っぽさを残しつつも、キラキラ感が出るように、ラメをのせるグラデーションの幅をネイリストさんに微調整してもらったのがこだわりポイントです！」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

小森 綺良々