「ワンピ ＝ 着回せない」は勘違い！？【グローバルワーク店員さん】の「着回しテク」

ワンピースは1枚でサマになるのが魅力だけれど、コーデがワンパターンになりがち……。そんな理由でワンピースはあまり買わないという大人女性は、ぜひ【グローバルワーク】のおしゃれスタッフさんの着回し術をチェックしてみて。ベストやジーンズなどを思い切って足してみるスタイリングからは、ワンピースコーデをもっと自由に楽しむヒントが見つかるはず！

絵になるボリューム袖はレースベストで活かす

【グローバルワーク】「コットンボイルフレアワンピース」\7,990（税込）

ギャザーとタックを寄せたボリューム袖がポイントの、1枚で着ても絵になるフレアワンピース。しっかりと長さのあるマキシ丈で、大人っぽく着られるデザインです。スタッフのkazuyoさんは上品な小物を添えて、美しいシルエットを潔く引き立たせた着こなしを提案。背中側は深めのVラインに開いているので、ヘルシーな肌見せを楽しめるのもGOOD。

こちらのスタイリングでは、トレンドのレース編みベストをワンピースの上からレイヤード。デザインのポイントであるボリューム袖を隠さず活かしたスタイリングに！ ショート丈のベストがメリハリをプラスして、印象チェンジするだけでなくスタイルアップも狙えます。