友だちを泣かせてしまったのに謝らない娘。その行動のウラにあった衝撃の理由／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
香代は夫の不機嫌な態度に日々悩まされていました。ちょっとイライラすると大声で怒鳴ったり、ドアを乱暴に開閉して大きな音をたてたり……。そんな中、ユイの言動のキツさが園の一部の保護者の間で話題になり、子どもたちがユイに泣かされているのではないかと不満の声が上がっていました。
娘のユイが友だちを泣かしてしまったことに謝るどころか、「でも、パパはやるもん」と言ったひとことに、香代は言葉を失ってしまいます。確かにユイの父親は、ちょっと不機嫌になるとすぐに大声で怒鳴ったり大きな物音をたてたりして、家族をびくびくさせているのですが……。
もし自分の態度や行動をたしなめられた子どもが、こんなふうに反応したら、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。