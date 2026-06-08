「最近つまずきやすくなった…」40代以降が見直したい“歩き方”の習慣
何もない場所なのに、ふとつまずいてしまった…。そんな経験が増えたと感じることはありませんか？40代以降は筋力やバランス感覚の変化だけでなく、日常生活の中で体を大きく動かす機会が減ることで、歩き方にも変化が現れやすくなります。そこで今回は、40代・50代が見直したい歩き方の習慣について解説します。
歩幅が小さくなっていない？
デスクワーク中心の生活では、股関節を大きく動かす機会が減りやすくなります。その結果、無意識のうちに歩幅が小さくなっている人も少なくありません。
下ばかり見て歩いていない？
スマホを見る習慣や疲労によって、視線が下がりがちな人も。視線が落ちると、背中も丸まりやすくなります。
最近は、“歩く姿勢”も健康づくりの一部として考えられています。遠くを見るように歩くだけでも、姿勢を意識しやすくなるので、歩き方の見直しにつなげていきましょう。
“歩く時間”より“歩く機会”を増やす
健康のためにウォーキングを始めようと思っても、時間を確保するのは簡単ではありません。だからこそ“動く機会を増やす”ことを意識することが大事。
エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩く。そんな小さな積み重ねでも、活動量を増やすきっかけになります。40代以降は、日常の中で歩く機会を増やすことが大切です。
40代以降、歩幅や姿勢、日常の活動量を見直すだけでも、体の使い方は変わりやすくなります。最近つまずきやすくなったと感じるなら、まずは歩き方や歩く機会を見直してみてください。歩きやすい体づくりや、つまずき予防につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
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