「最近つまずきやすくなった…」40代以降が見直したい“歩き方”の習慣

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何もない場所なのに、ふとつまずいてしまった…。そんな経験が増えたと感じることはありませんか？40代以降は筋力やバランス感覚の変化だけでなく、日常生活の中で体を大きく動かす機会が減ることで、歩き方にも変化が現れやすくなります。そこで今回は、40代・50代が見直したい歩き方の習慣について解説します。

歩幅が小さくなっていない？


デスクワーク中心の生活では、股関節を大きく動かす機会が減りやすくなります。その結果、無意識のうちに歩幅が小さくなっている人も少なくありません。

最近は、歩数だけでなく、“しっかり脚を動かして歩くこと”の大切さも注目されています。無理に大股で歩く必要はありませんが、歩幅が小さくなると、つまずきやすさにつながることも。少し歩幅が小さくなってきていないかを意識するようにしましょう。

下ばかり見て歩いていない？


スマホを見る習慣や疲労によって、視線が下がりがちな人も。視線が落ちると、背中も丸まりやすくなります。

最近は、“歩く姿勢”も健康づくりの一部として考えられています。遠くを見るように歩くだけでも、姿勢を意識しやすくなるので、歩き方の見直しにつなげていきましょう。

“歩く時間”より“歩く機会”を増やす


健康のためにウォーキングを始めようと思っても、時間を確保するのは簡単ではありません。だからこそ“動く機会を増やす”ことを意識することが大事。

エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩く。そんな小さな積み重ねでも、活動量を増やすきっかけになります。40代以降は、日常の中で歩く機会を増やすことが大切です。

40代以降、歩幅や姿勢、日常の活動量を見直すだけでも、体の使い方は変わりやすくなります。最近つまずきやすくなったと感じるなら、まずは歩き方や歩く機会を見直してみてください。歩きやすい体づくりや、つまずき予防につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています　※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください

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