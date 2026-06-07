開催：2026.6.7

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 0 - 6 [ガーディアンズ]

MLBの試合が7日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとガーディアンズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

4回表、2番 ホセ・ラミレス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 TEX 0-1 CLE

5回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 TEX 0-2 CLE、3番 チェース・デローター 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 TEX 0-3 CLE、4番 カイル・マンザード 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 TEX 0-4 CLE、5番 ダニエル・シュニーマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 TEX 0-5 CLE

8回表、1番 トラビス・バザナ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 TEX 0-6 CLE

試合は0対6でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで1勝7敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで3勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 11:24:16 更新