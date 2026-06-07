米男子ツアーは悪天候により順延 松山英樹は14H終えて“+4”、久常涼「78」
＜メモリアル・トーナメント 2日目◇5日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は、第3ラウンドが順延となった。現地時間午後4時34分に悪天候により2度目との中断。そのままサスペンデッドとなった。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
第3ラウンドはあす7日午前7時30分に再開。最終ラウンドは午前11時頃から3サム2ウェイでスタートする予定。松山英樹は15番パー5の2打目を残して順延。14ホールを終えて2バーディ・2ボギー・2ダブルボギーと落としており、トータル5オーバー・暫定37位タイに後退している。久常涼は1バーディ・4ボギー・1トリプルボギーの「78」と崩れ、トータル9オーバー・暫定51位タイにつけている。トータル9アンダーの暫定首位にJ.T.ポストンとライアン・ジェラルド（ともに米国）、トータル8アンダー・暫定3位にサム・バーンズ（米国）が続いている。大会3連覇かかるスコッティ・シェフラー（米国）は松山と同組でプレー。2つ伸ばし、トータル1アンダー・暫定12位に浮上している。賞金総額2000万ドル（約63億6000万円）。優勝者には400万ドル（約6億3600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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