「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）

阪神が接戦を制して２連勝として２カードぶりの勝ち越しを決めた。ヤクルトが敗れたため首位に浮上した。０−０の五回に１死三塁からドラフト１位・立石正広内野手が甲子園では初の決勝打となる先制適時打を左前に放った。先発・村上は６回５安打無失点で自身４連勝となる５勝目。また、五回には球審への暴言で森下がプロ入り初の退場処分を受けた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「良かった点とともに反省点、ポイントが詰まった五回の攻撃だった」と指摘した。

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良かった点とともに反省点など、さまざまなポイントが詰まった五回の攻撃だった。この回先頭で四球を選んだ熊谷は村上の投犠打で二塁へ進んだ後の立石の打席で三盗。相手先発が三塁側へ背中を向ける左腕・早川だという情報も頭に入れながらのプレーで、結果的に相手の“死角”をうまく突いた盗塁だったと言える。

この熊谷のプレーで作った流れが、直後の立石の先制タイムリーにつながったとも言える。一方で続く中野は１死一塁から左飛に倒れて結果的に走者が一塁くぎ付けとなった。

打球を引っ張るべきなのか、流すべきなのか。同時にランナーをどうするべきか。常に状況に応じた判断が求められるが、この場面に関しては、進塁を重視した右方向への打撃の意識を大事にしてほしかった。

そして五回２死一塁で空振り三振した後に退場となった森下。イメージしていた自分のストライクゾーンと球審の判定に食い違いがあったのだろう。この日の球審は打者の内角側に構えていることが多い印象で、全般的に外角へ広くストライクを取っていたようだった。

森下はここまで懸命に頑張ってきたバッターだ。この日のことは、自身の中で受け止めて、次戦へ気持ちを切り替えて臨んでほしい。