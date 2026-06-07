¥í¥Ã¥Æ¡¢1»î¹ç¤Ë3¤Ä¤Îµ¾ÂÇ¼ºÇÔ¡Äãø¼Ä»á¡Ö¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤µ¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡6Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤¬¡¢Æ±Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç1»î¹ç¤Ë3¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢0¡Ý0¤Î2²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÇÅê¼ê¡¦ÅÄÃæÀ²Ìé¤¬¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Î»°¿¶¡¢1¡Ý0¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï»ûÃÏÎ´À®¤¬¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤ë¤âÊá¼ÙÈô¡¢1¡Ý1¤Î9²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÃÓÅÄÍèæÆ¤¬¥Ð¥ó¥È¤¹¤ë¤âÅêÈô¤ËÅÝ¤ì¡¢Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ãø¼Ä»á¤Ï¡ÖÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ï1¤Ä¥¢¥¦¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Þ¤Ç¤ÎºîÀï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìî¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èáã¤ì¤ë¥²¡¼¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹¶·â¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤µ¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù