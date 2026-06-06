¡ÖDon¡Çt get me started¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö»ä¤Ë»Ï¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖDon¡Çt get me started¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Ë»Ï¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖDon¡Çt get me started¡×¤Ï¡ÖÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤¤ä¡¢ÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¨¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
A¡§¡ÖHey, how was your date yesterday?¡×
¡¡¡¡¡Ê¤Í¤§¡¢ºòÆü¥Ç¡¼¥È¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë
B¡§¡ÖDon¡Çt get me started now. How about we go to a cafe?¡×
¡¡¡¡¡ÊÏÃ¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô