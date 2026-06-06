「1食117円！？」「やみつき」【業務スーパー】即カゴしたい◎「コスパ抜群フード」

世界各国から輸入した業務用食材や、国内の自社工場で製造するオリジナル商品等、幅広いラインナップが揃う【業務スーパー】。プロ品質の食品を、一般の人でも手頃な価格で購入できるところが魅力的と考えている人も多いのでは。今回は、味もコスパも優秀で、簡単調理で食卓に並べられる食品をピックアップ。毎日の食事やお弁当作りにも活躍してくれる、業務スーパーの「コスパ抜群フード」をご紹介します。

ワンパン8分で完成！ おしゃれなパスタ1食分が約117円！？

「1食約117円でコスパも最高！」と、@odangosyufuさんが紹介している、パスタと粉末状のソースがセットになった袋入り「カルボナーラ(パスタ入り)」。深さのあるフライパンに500mlのお湯を沸かし、袋の中に入った乾麺と粉末スープをすべて投入。8分～10分茹でるだけで2人前のパスタが完成するという驚きの1品です。洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント。

ほったらかしで解凍！ ダイエット中のおやつにおすすめ

紅あずまを使用した冷凍食品、「あま～いホクホク蒸し芋」は、自然解凍するだけですぐに食べられるお手軽おやつです。気になる味について@odangosyufuさんは、「ホクホク食感」「ほんのり優しい素材の甘み」と感想を投稿しています。さつまいもは腹持ちもよく、食物繊維も豊富なのでダイエット中にも良さそう。@odangosyufuさんによると「500g（約3本入り）だからコスパも◎」とのこと。

レンチン調理も可！ ストック必至のお手頃おかず

アオサ入りの衣をまとったちくわがたっぷり20個入った「ちくわの磯辺揚げ」。お弁当のおかずや、食卓にあと一品ほしい時にも活躍してくれそうです。揚げ調理が面倒な日は、電子レンジで温めるだけでもOKという優秀さ。忙しい日のご飯づくりやストック食材として重宝しそうです。

手が止まらなくなりそう！ やみつきチーズ味ポテト

「これはやみつき」「たまらなく美味しい」「コスパも最高」と、@odangosyufuさんが絶賛するのは「カリカリチーズスティック」。チーズ味のスティック状ポテトフライで、170℃の油で6～8分ほど揚げてこんがりきつね色になれば完成です。おやつにはもちろん、付け合わせやおつまみとしても活躍してくれそう。

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※こちらの記事では@odangosyufu様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N