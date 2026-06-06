【40代が選ぶ】バラエティ力が高いと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「松田元太」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、バラエティ力が高いと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。Travis Japanの最年少メンバーとして活躍する、1999年生まれの埼玉県出身です。バラエティ番組では、無茶ぶりにも全力で応える素直さとピュアな天然ぶりで周囲を爆笑させる「愛されおバカキャラ」を確立しています。圧倒的なダンスパフォーマンスや俳優として見せるクールな表情と、嘘のない天真爛漫な性格が同居する唯一無二のエンターテイナーです。
▼回答者コメント
「ドッキリによく出演していて面白いと思うから」（40代女性／神奈川県）
「とにかく発言力が面白い。ついテレビに出てると見てしまう」（40代女性／福島県）
「とにかく嫌味がないつっこみが上手です。面白い発言をしたり、おバカな事を言ったりしても、わかっているけど言っているんだろうな、と思える、頭の回転が良い人達だと思います」（40代女性／埼玉県）
1位に輝いたのは、SixTONESのジェシーさんでした。圧倒的な「陽キャ」のオーラを放ち、独自のギャグや高い笑いのセンスで周囲を笑顔にします。バラエティ特番での体当たりロケやDIY企画、音楽番組でのトークなど多方面で存在感を発揮。物怖じしない姿勢と親しみやすさで、40代からも「バラエティ力が高い」と圧倒的な支持を集めました。
▼回答者コメント
「バラエティでの言動が面白く、様々な才能を持っているから」（40代女性／岡山県）
「空気を読む力、場を盛り上げる力が長けていると思うので」（40代女性／東京都）
「少し賑やかしいが、コミュニケーション能力が高く、知識も豊富だから」（40代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：松田元太（Travis Japan）／76票
2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。Travis Japanの最年少メンバーとして活躍する、1999年生まれの埼玉県出身です。バラエティ番組では、無茶ぶりにも全力で応える素直さとピュアな天然ぶりで周囲を爆笑させる「愛されおバカキャラ」を確立しています。圧倒的なダンスパフォーマンスや俳優として見せるクールな表情と、嘘のない天真爛漫な性格が同居する唯一無二のエンターテイナーです。
「ドッキリによく出演していて面白いと思うから」（40代女性／神奈川県）
「とにかく発言力が面白い。ついテレビに出てると見てしまう」（40代女性／福島県）
「とにかく嫌味がないつっこみが上手です。面白い発言をしたり、おバカな事を言ったりしても、わかっているけど言っているんだろうな、と思える、頭の回転が良い人達だと思います」（40代女性／埼玉県）
1位：ジェシー（SixTONES）／96票
1位に輝いたのは、SixTONESのジェシーさんでした。圧倒的な「陽キャ」のオーラを放ち、独自のギャグや高い笑いのセンスで周囲を笑顔にします。バラエティ特番での体当たりロケやDIY企画、音楽番組でのトークなど多方面で存在感を発揮。物怖じしない姿勢と親しみやすさで、40代からも「バラエティ力が高い」と圧倒的な支持を集めました。
▼回答者コメント
「バラエティでの言動が面白く、様々な才能を持っているから」（40代女性／岡山県）
「空気を読む力、場を盛り上げる力が長けていると思うので」（40代女性／東京都）
「少し賑やかしいが、コミュニケーション能力が高く、知識も豊富だから」（40代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)