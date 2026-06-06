開催：2026.6.6

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 3 - 13 [オリオールズ]

MLBの試合が6日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。

1回表、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 TOR 0-1 BAL

1回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 1-1 BAL

5回裏、9番 ブランドン・バレンズエラ 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-1 BAL

6回表、3番 アドリー・ラッチマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 TOR 3-3 BAL、5番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 TOR 3-4 BAL、6番 コビー・メヨ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 TOR 3-6 BAL

8回表、5番 ジェレマイア・ジャクソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 TOR 3-7 BAL、7番 コルトン・カウセル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 TOR 3-8 BAL、8番 レオディ・タベラス 2球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 TOR 3-9 BAL

9回表、3番 アドリー・ラッチマン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 TOR 3-11 BAL、8番 レオディ・タベラス 3球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球でオリオールズ得点 TOR 3-13 BAL

試合は3対13でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで2勝3敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.230となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 11:04:11 更新