喜久福×チロルチョコが再登場♡人気のずんだも仲間入りした贅沢アソートに注目

仙台銘菓として長く愛される「喜久福」と、世代を問わず親しまれているチロルチョコのうれしいコラボがこの夏再び登場します♡2022年に好評だった抹茶フレーバーに加え、今回は喜久福で人気の〈ずんだ〉も仲間入り。もちもち食感や素材の風味にこだわった味わいはもちろん、上品で親しみやすいパッケージにも注目です。おうちでのご褒美時間や手土産にもぴったりの限定チョコをご紹介します♪

仙台銘菓の魅力をぎゅっと再現

今回発売される「喜久福〈袋〉」は、16個入りで345円（税込参考価格）。抹茶8個、ずんだ8個のアソートタイプです。

抹茶は、小豆風味ペーストともちグミを、もち風味生地と抹茶クリーム生地で包み込んだフレーバー。喜久福ならではの抹茶の香りやほどよい苦みを大切にしながら、やさしい甘さとのバランスが楽しめます。

ひと口食べるたびに、もちグミのやわらかな食感が広がるのも魅力です。

そして新登場のずんだは、ずんだペーストともちグミを、ずんだ風味生地ともち風味生地で包み込んだ一粒。枝豆の香りがふんわり広がり、まろやかでやさしい味わいに。

和スイーツらしい上品な甘さが楽しめて、暑い季節にも手が伸びそうです。

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パッケージまでかわいい限定仕様

パッケージは、喜久福の本家デザインをイメージした上質感のある仕上がり。中央に大きく入った喜久福ロゴが印象的で、抹茶・ずんだそれぞれの断面図も描かれているので、開ける前から気分が高まります。

さらに個包装にも喜久福らしいデザインを採用。本家商品の雰囲気が感じられて、細かなところまでこだわりが詰まっています♡

職場や家族でシェアしやすい袋タイプなので、ちょっとした差し入れにもぴったり。和菓子好きにもチョコ好きにも喜ばれそうな組み合わせです。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

販売情報をチェック

「喜久福〈袋〉」は2026年6月15日（月）より、ヨークベニマル、東北地区のセブン‐イレブン、お茶の井ケ田売店「喜久水庵」で順次発売されます。

宮城県を中心に長年愛されてきた「喜久福」の魅力を、気軽に楽しめる今回のコラボ。地域で親しまれてきた味がチロルチョコとして登場するのは、うれしいニュースですよね♪

この夏だけの特別な味を楽しんで

抹茶の奥深い香りと、ずんだのやさしい甘み。喜久福らしさをしっかり感じられる今回のチロルチョコは、ひと粒でほっと気分がほどけるような味わいです♡

見た目のかわいさも相まって、ついストックしたくなる予感。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。おやつ時間がちょっぴり特別になる、今だけのコラボです♪