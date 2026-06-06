【九州酒場きんぼし】荻窪でみつけた、長浜直送鮮魚と九州料理が楽しめる活気ある居酒屋。荻窪駅南口にあるこちらのお店では、九州直送鮮魚の刺盛りや馬刺し、もつ鍋など、本場の九州グルメを気軽に楽しめるのが魅力!九州ならではの食材を使った料理が豊富に揃い、お酒好きにもたまらないラインナップ。今回は名物料理を中心に注文し、鮮度抜群な海鮮や逸品料理を堪能しながら、〆のもつ鍋までたっぷり楽しみ、九州グルメを満喫してきました!

九州直送鮮魚と馬刺しを味わう贅沢な一皿

『きんぼし盛り』

今回はまず、名物の刺身盛り合わせと馬刺しを中心に注文。

本鮪トロ・赤身、すずき、さわら、真鯛、かんぱち、ひらめの豪華7種盛り。九州・長浜から空輸で仕入れる鮮魚を使った、鮮度抜群の桶盛り!

中でもさわらは脂のノリが抜群で、口に入れた瞬間トロッととろける。本鮪もトロ・赤身どちらも上質な脂が乗っていて、すっと溶けるような口当たりがたまらない一品!

『馬刺し盛り合わせ』



コウネ・霜降り・赤身の3種を楽しめる贅沢な一皿。九州醤油でいただくと、特にコウネは甘みが際立ち、とろけるような口当たりがたまらない!

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炭火で引き出す野菜の甘みと、旨みあふれる絶品唐揚げ

『季節野菜の桶売り』

逸品料理からは、桶に並べられた新鮮野菜の中から1つ選んで丸ごと調理できる焼き野菜をチョイス。

黒板メニューにも載っていたおすすめのズッキーニを選択！



大ぶりで新鮮な一本を炭火でじっくり焼くことで水分と旨みがぎゅっと閉じ込められ、噛んだ瞬間じゅわっと広がるジューシーさ!



ほんのり甘みも感じられて、シンプルながら満足度の高い一品。

『あごだし唐揚げ』



揚げ物からは唐揚げをチョイス。

下味からしっかりあごだしの旨みが効いた一皿。竜田揚げスタイルで、外はサクサク中はジューシー!

仕上げに効いた山椒のピリッとしたアクセントがクセになる味わいで、お酒との相性も抜群な一品でした!

博多名物！肉の旨みをまとった絶品野菜巻き串

『半熟たまごベーコン』

博多名物の串焼きメニューからは、本日の豚巻きと定番の野菜巻き串を注文。カリッと香ばしく焼き上げたベーコンのジューシーな旨みに、とろ～り半熟卵の濃厚なコクが相性抜群!

『博多野菜巻き串盛り合わせ』

レタス巻きをはじめ、ヤングコーン、辛子蓮根、紅生姜×厚揚げ、茄子の5種を、薄切りの豚バラで丁寧に巻いて焼き上げた贅沢な盛り合わせ。

ヤングコーンは甘みと豚肉の塩気のバランスが絶妙でクセになる味わい!中でも辛子蓮根は、ピリッとした辛さがアクセントになっていてお気に入り!

定番のレタス巻きはシャキシャキ食感とみずみずしさがたまらず、それぞれの素材の個性を楽しめる食べ比べが楽しい一皿でした。

黄金出汁と味噌の旨みが広がる名物もつ鍋

『もつ鍋 味噌』

食事の〆にはもつ鍋を。醤油・味噌・塩の3種から選べる中で、今回は店員さんおすすめの味噌をチョイス!

綺麗に輝く黄金スープは鰹・昆布・あごから丁寧に引いた出汁に、味噌のコクが重なった奥行きのある味わい!見た目よりも濃すぎず、意外とあっさりと楽しめるのがポイント◎



ぷりっぷりの国産和牛もつは脂の甘みがしっかり広がり、噛むほどに旨みが溢れる!キャベツやニラ、ごぼう、豆腐など具材もたっぷりで満足感もしっかり!

濃厚なもつと味噌の相性は抜群で、ひと口ごとに甘みとコクが広がる、〆にぴったりの一鍋でした。

九州グルメと地酒を気軽に楽しめる居酒屋



しっかり旨みのある料理が揃い、焼酎や日本酒種類も豊富お酒が進む味付けも魅力。

店内は明るく賑やかな雰囲気で、子連れOKなのも嬉しいポイント!宴会や友人同士はもちろん、ファミリーでも気軽に楽しめるお店でした。

・住所 東京都杉並区荻窪5-30-7 荻窪エースビル 2F

・価格帯 3,000円～4,000円

・最寄駅 荻窪駅

・アクセス 荻窪駅南口から徒歩約1分

・営業時間 17:00～23:00（L.O.22:30）

・定休日 不定休