櫻井翔が『幹事Xと名店の夜』“のぞきゲスト”に決定！宮舘涼太らが集う華麗な食事会をのぞき見

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櫻井翔が、6月8日22時から放送のTBS特別番組『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』の“のぞきゲスト”に決定した。

■前回放送で幹事を務めた櫻井翔が、今度は“のぞきゲスト”に！

『幹事Xと名店の夜』は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？ を覗き見する「新ドキュメント＆トーク番組」。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。

2回目の放送となる今回、幹事に指名されたのは俳優・本木雅弘。

そして、幹事を務める本木雅弘の食事会をのぞき見する“のぞきゲスト”として、前回放送で幹事を務めた櫻井翔の出演が決定した。前回は自らの食事会をのぞかれる側だった櫻井が、大先輩・本木の食事会をのぞき見する。

本木の元に集まったのは杉本哲太、河内大和、宮舘涼太、坂東龍汰という幅広い世代の超豪華俳優陣。そんな豪華な食事会を華麗に回す本木の姿に、櫻井も驚愕する。

■番組情報

TBS系『幹事Xと名店の夜~本木雅弘は誰を呼ぶ?~』

06/08（月）22:00～22:57

出演者

幹事：本木雅弘

食事会ゲスト：杉本哲太 河内大和 宮舘涼太（Snow Man） 坂東龍汰

のぞきゲスト：櫻井翔 藤本美貴 屋敷裕政（ニューヨーク）

進行：若林有子（TBSアナウンサー）

(C)TBS

■関連リンク

『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/onair/kanji_X_tbs/