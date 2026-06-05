百万石行列のテーマ曲としても親しまれている「あゝ前田利家公」。

この歌を作曲した白山市出身の乙田修三さんが、長年の功績を認められ日本作曲家協会から永年会員表彰を受けました。

3年前の百万石行列。利家公の出発に合わせて金沢駅前で「あゝ前田利家公」を熱唱する乙田修三さんです。

歌手・作曲家 乙田修三さん「毎年毎年歌っていくたびにやっぱりいいなこの祭にぴったりだ。ずっと歌い続けてほしい。」

6000人超える弟子を指導

乙田さんは1961年にコロムビア全国歌謡コンクール男子の部で準優勝。

歌手として活動しながら金沢市に「乙田修三歌謡研究所」を設立しこれまで6000人を超える弟子を育ててきました。

弟子・出戸ひとみさん「基本は優しい先生です。本当によく涙しますし笑いも絶えませんがレッスンとなるととても厳しくてうわべだけで歌わないで人に伝わる歌を指導してくれた」

93歳の今も弟子にレッスン、情熱は冷めず

こうした長年の功績が認められ6月、日本作曲家協会から永年会員表彰を受けました。

歌手・作曲家 乙田修三さん「自分では思ってもいなかったが本当にびっくりした 本当に光栄に思っています。もう少し生きることができれば100歳以上は頑張りたいという気持ちでいます」

今でも毎週、弟子たちのレッスンを続けている93歳の乙田さん。歌への情熱は冷めることがありません。