「これまでなかったですね」長友佑都も未経験の日本代表”異例事態”「若い選手たちが動揺しないように」【W杯】
北中米ワールドカップに臨む日本代表が、事前キャンプ地のモンテレイで練習場の変更を余儀なくされた。
チームは当初、ティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を利用予定だったが、天候の影響とピッチコンディション不良により、３日はU-19日本代表が使用する大学施設で練習を実施。しかし、こちらもピッチが固く芝の状態も芳しくなかったため、４日はモンテレイ（メキシコ１部）の練習場で全体トレーニングを行なった。
５大会続けてワールドカップに挑む長友佑都も、こうした“練習場トラブル”については「これまでなかったですね」と振り返った。ただ、「僕はすごく慣れているので、こういうことは」と対応力の高さを示した。
「若い選手たちが動揺しないように、移動が多くなるとか、グラウンドの状態が全然違うとか、そういう点でナーバスにならないように、そういう声掛けを心掛けたいです」
練習時間も午前と午後で流動的な状況が続く。そんな異例事態を長友はどう受け止めているのか。
「環境をネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えるのか。当たり前のことがプレッシャーでできなくなる時があります。そういうところは、僕とか、（再合流する吉田）麻也とか、長谷部（誠コーチ）とかでチームを前に向かせるよう、そういう雰囲気にしていきたいです」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
チームは当初、ティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を利用予定だったが、天候の影響とピッチコンディション不良により、３日はU-19日本代表が使用する大学施設で練習を実施。しかし、こちらもピッチが固く芝の状態も芳しくなかったため、４日はモンテレイ（メキシコ１部）の練習場で全体トレーニングを行なった。
「若い選手たちが動揺しないように、移動が多くなるとか、グラウンドの状態が全然違うとか、そういう点でナーバスにならないように、そういう声掛けを心掛けたいです」
練習時間も午前と午後で流動的な状況が続く。そんな異例事態を長友はどう受け止めているのか。
「環境をネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えるのか。当たり前のことがプレッシャーでできなくなる時があります。そういうところは、僕とか、（再合流する吉田）麻也とか、長谷部（誠コーチ）とかでチームを前に向かせるよう、そういう雰囲気にしていきたいです」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…