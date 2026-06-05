この先2週間、全国的に蒸し暑さが増してきます。7日(日)から8日(月)は各地で本降りの雨となり、西日本の太平洋側を中心に大雨のおそれがあります。先日の台風6号による大雨の影響で地盤の緩んでいる所があり、土砂災害に警戒が必要です。

1週目:7日〜8日は全国的に雨や風が強まる 大雨も

明日6日(土)は、前線や低気圧の影響を受ける所は少なくなり、広い範囲に日差しが届くでしょう。

7日(日)から8日(月)は、低気圧が発達しながら日本付近を通過します。雨の範囲が西から次第に広がり、本降りになることもあるでしょう。西日本の太平洋側を中心に、雨の量が多くなることが予想されます。先日の台風6号による大雨で地盤の緩んでいる所があり、土砂災害の危険度が再び高まるおそれがあります。情報をこまめに確認しつつ、無理のない行動を心掛けてください。また、西日本から北日本にかけて、沿岸ほど風が強まるでしょう。

なお、この雨を契機に、東海や関東甲信で梅雨入りが発表される可能性もあります。





9日(火)以降は前線が南へ下がるため、南西諸島は断続的に雨が降る見込みです。また、日本の北が低気圧の通り道となり、北海道は曇りや雨となるでしょう。九州から東北にかけては日が差しますが、湿った空気が流れ込み、連日のように所々でにわか雨がありそうです。

2週目:後半ほど雨の所が増える 蒸し暑さ続く

2週目は、期間の後半ほど気圧の谷の影響を受けやすくなるでしょう。



13日(土)と14日(日)は晴れ間が広がりますが、沖縄は雨が降ります。15日(月)は、沖縄に加え、九州から近畿でも次第に雨となりそうです。16日(木)にかけては東海や関東甲信でも雨が降ったりやんだりするでしょう。



気温は、1週目から2週目を通して、全国的に平年並みか高い日が多くなりそうです。曇りや雨でも、日中は多くの地域で25℃以上の予想で、2週目の後半は30℃くらいまで上がる所もあるでしょう。35℃を超えるような極端な高温にはなりませんが、湿度が高く、体に熱がこもりやすくなります。熱中症対策が欠かせません。また、食中毒の原因となる細菌が増殖しやすい条件が揃います。体調の管理に加えて、食品の管理にも、これまで以上に気を配ると良さそうです。