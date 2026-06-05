『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月5日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「びんの中身は出していただけると嬉しいです」清掃現場の実情を紹介【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは実際に回収されたびんのごみがまとめられた画像を添えて、「びんの中身は出していただけると嬉しいです。」と投稿。





「一本くらい良いかなと思っても、街中のびん資源を集めるとこのくらいの量になります。」と綴り、大量にびんのごみの入ったかごが積み上げられた清掃現場の実情を紹介しました。





そして「びん工場の人に聞いたら、空いている時間で一本ずつ中身を出しているそうなので、使い切ってから出していただけると嬉しいです！」と、リサイクルに出す際は、びんの中身を空にして出すよう呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】