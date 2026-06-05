気象予報士でタレントの穂川果音（40）が5日までに自身のインスタグラムを更新。高級コンパクトカメラで撮ったホルターネックの水玉ワンピース姿の“物憂げ”ショットを公開した。

「友達のオシャレカメラで撮ってもらった」とつづり、ホルターネックの水玉ワンピース姿で物憂げな表情を見せているショットをアップ。ハッシュタグで「LEICA」「leicaq343」「portrait」と添えて、価格が100万円以上の高級コンパクトカメラ「Leica Q3 43」で撮ったことを明かした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵」「イメージビデオに出来そうですね」「気品ある質感がステキですね」「いつも以上に色っぺえ」「綺麗で美しい」「気品ある質感がステキ」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。