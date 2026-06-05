北島三郎、堺正章『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』演歌・歌謡曲LIVEに出演決定

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6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。そのウィーク内イベントとして、6月11日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲 LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』の特別功労賞に北島三郎、プレゼンターに堺正章が決定した。

■北島三郎に初の特別功労賞が贈られる

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSICAWARDS JAPAN』は、6月13日の授賞式だけでなく、6月5日～6月13日に渡り開催ウィークとして音楽にまつわる様々なイベントを開催する。

このたび、開催ウィーク内の6月11日にMAJの演歌・歌謡曲部門を表彰する『MUSIC AWARDS JAPAN2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』の開催が決定した。

本イベントの主目的はMAJの演歌・歌謡曲部門授賞式になるが、古典的な芸能に加え、演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へと発信していく。ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスが行われる予定だ。

このイベントに、演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、10月に90歳の傘寿を迎える北島三郎の登場が決定。「演歌・歌謡曲 LIVE」では初の特別功労賞が贈られる。最優秀楽曲賞の栄冠を勝ち取ったアーティストへのプレゼンターには、堺正章が決定。演歌・歌謡曲の大物から新人まで多彩な歌手陣が授賞式を盛り上げ、華をそえる。

時代を超えて受け継がれる歌ごころ―――演歌・歌謡曲の魅力が凝縮されたこの一夜。いよいよ6月11日に演歌・歌謡曲部門「最優秀楽曲賞」が決定する。

なお、2026年も『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』が6月5日～6月7日に渡り実施され、『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition-演歌・歌謡曲』のプログラムも6月7日の日中帯で初の開催となる。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲 LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』

06/11（木） 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

出演者：北島三郎・細川たかし・水森かおり・島津亜矢・市川由紀乃・キム・ヨンジャ・山内惠介・純烈・SHOW-WA・MATSURI・辰巳ゆうと・真田ナオキ・新浜レオン・青山新・二見颯一・田中あいみ・KaWang 他 （順不同）

MC：森崎ウィン・松丸友紀・ケイナ (順不同)

プレゼンター：堺正章

歌唱者以外の出演者：マーティ・フリードマン・吉田兄弟・DAISHI DANCE・カムイ・林家つる子・SOME≡LINEZ 他 （順不同）

■番組情報

TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』

06/13（土）13:00～16:00

NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』

06/13（土）18:00～19:00

NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』

06/13（土）19:30～20:55

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』

06/13（土）21:30～22:50

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲 LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』

◇テレビ東京 06/21（日）12:00～12:54

◇BSテレ東 06/30（火）19:00～21:00

■配信情報

YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』

06/13（土）13:00配信スタート（予定）

YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』

06/13（土）19:30配信スタート（予定）

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』

06/13（土）13:00～

※後日アーカイブ配信あり

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』

06/13（土）19:30～

※後日アーカイブ配信あり

ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』

06/13（土）12:30～イベント終了まで

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/