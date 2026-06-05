「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

阪神は剛腕・平良にねじ伏せられて３連敗したが、嶋村麟士朗捕手（２２）が五回に代打で中前適時打。２日連続の複数失策などで甲子園では５連敗も、デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は、本塁打を除くチーム４９イニングぶりのタイムリーを放った嶋村の今後に期待した。

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西武の平良投手は防御率０・７５という数字が示す通り、今の日本球界を見渡してもなかなかいない強烈なピッチャーです。クイックモーションから１５０キロ後半の直球を投げ込み、変化球も多彩で、バッターにとってはかなりタイミングが取りづらい印象でした。

特に右バッターの内側に食い込んでくるツーシーム系のボールは素晴らしく、六回無死一塁で森下選手が併殺に打ち取られたボールも相当厳しい一球でした。攻略の糸口をつかもうにも、試合を通してチャンスボールはほとんどなかったですし、圧倒的なピッチングをされたと言えます。

そんな平良投手に対して、五回に代打でタイムリーを放った嶋村選手は素晴らしいの一言に尽きます。代打で結果を出すことがどれほど難しいか。しかも重圧のかかるチャンスの場面でした。

真っすぐを待ちながら、抜いたチェンジアップを我慢しながら片手で中前に運びました。素晴らしい技術力と準備力のたまものです。代打での打率が４割を超える勝負強さで、今後も大いに期待したいですね。