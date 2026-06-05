【「妹は知っている」7巻】 6月5日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「妹は知っている」の7巻を6月5日に発売する。価格は792円。

本作は凄腕ハガキ職人の兄・三木貴一郎と、人気アイドルの妹・三木美貴の日常を描いた兄妹コメディ。雁木万里氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している。

7巻ではバイト先の後輩の告白を断った石風呂が、とある決意を胸に貴一郎のもとを訪問。そしてみんなが寝静まった夜に、ハガキ職人たちの戦いが幕を開ける。

また、おまけマンガとして「妹が異世界にいる件について」を2ページ収録。対象書店では、「XOXOクリアファイル」や「XOXOインタビュー付き特集小冊子」などの購入特典が配布されている。

【「妹は知っている」7巻あらすじ】

「やれば出来る男やで、俺は」

バイト先の後輩の告白を断った石風呂は、ある決意を胸に貴一郎のもとを訪れる。

みんなが寝静まった夜に、ハガキ職人たちの戦いが幕を開ける――！

たまには本気の兄妹コメディ、第７巻。



