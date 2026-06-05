「妹は知っている」7巻が本日発売！ ハガキ職人たちの戦いが幕を開ける「XOXOインタビュー付き特集小冊子」などの特典も
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講談社は、マンガ「妹は知っている」の7巻を6月5日に発売する。価格は792円。
本作は凄腕ハガキ職人の兄・三木貴一郎と、人気アイドルの妹・三木美貴の日常を描いた兄妹コメディ。雁木万里氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している。
7巻ではバイト先の後輩の告白を断った石風呂が、とある決意を胸に貴一郎のもとを訪問。そしてみんなが寝静まった夜に、ハガキ職人たちの戦いが幕を開ける。
また、おまけマンガとして「妹が異世界にいる件について」を2ページ収録。対象書店では、「XOXOクリアファイル」や「XOXOインタビュー付き特集小冊子」などの購入特典が配布されている。
6/5（金）発売📕#妹は知っている 7巻書店特典その①- 妹は知っている@雁木万里 (@yanuimori) May 15, 2026
特定の書店で「妹は知っている」７巻をお買い上げいただくと単行本サイズのXOXOクリアファイルがついてきます💋
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6/5（金）発売📕#妹は知っている 7巻書店特典その②- 妹は知っている@雁木万里 (@yanuimori) May 15, 2026
ゲーマーズ様でお買い上げいただくと「xoxoインタビュー付き特集小冊子」がもらえますm(_ _)m
4pの小冊子です💋 pic.twitter.com/hvSYpJRTWl
【「妹は知っている」7巻あらすじ】
6/5（金）発売📕#妹は知っている 7巻書店特典その③- 妹は知っている@雁木万里 (@yanuimori) May 15, 2026
アニメイト様でお買い上げいただくと「三木兄妹おそろいTシャツイラストカード」がもらえます。 pic.twitter.com/b6oK1ZTMqA
「やれば出来る男やで、俺は」
バイト先の後輩の告白を断った石風呂は、ある決意を胸に貴一郎のもとを訪れる。
みんなが寝静まった夜に、ハガキ職人たちの戦いが幕を開ける――！
たまには本気の兄妹コメディ、第７巻。