ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は８０６ドル高 ナスダックもプラス圏に浮上
NY株式4日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 51493.56（+806.49 +1.59%）
ナスダック 26908.71（+54.74 +0.20%）
CME日経平均先物 67615（大証終比：-25 -0.04%）
欧州株式4日終値
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.037）
10年債 4.471（-0.024）
30年債 4.977（-0.015）
期待インフレ率 2.373（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.419（-0.014）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.50（-3.52 -3.67%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4507.70（+40.80 +0.91%）
ビットコイン（ドル）
63424.75（-1488.93 -2.29%）
（円建・参考値）
1014万6692円（-238199 -2.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51493.56（+806.49 +1.59%）
ナスダック 26908.71（+54.74 +0.20%）
CME日経平均先物 67615（大証終比：-25 -0.04%）
欧州株式4日終値
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.037）
10年債 4.471（-0.024）
30年債 4.977（-0.015）
期待インフレ率 2.373（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.419（-0.014）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.50（-3.52 -3.67%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4507.70（+40.80 +0.91%）
ビットコイン（ドル）
63424.75（-1488.93 -2.29%）
（円建・参考値）
1014万6692円（-238199 -2.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ