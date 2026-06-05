NY株式4日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均　　　51493.56（+806.49　+1.59%）
ナスダック　　　26908.71（+54.74　+0.20%）
CME日経平均先物　67615（大証終比：-25　-0.04%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10360.32（+28.02　+0.27%）
独DAX　 24944.95（+149.01　+0.60%）
仏CAC40　 8244.29（+93.87　+1.15%）

米国債利回り
2年債　 　4.045（-0.037）
10年債　 　4.471（-0.024）
30年債　 　4.977（-0.015）
期待インフレ率　 　2.373（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.023（-0.012）
英　国　　4.898（-0.033）
カナダ　　3.419（-0.014）
豪　州　　4.918（+0.006）
日　本　　2.660（+0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.50（-3.52　-3.67%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4507.70（+40.80　+0.91%）

ビットコイン（ドル）
63424.75（-1488.93　-2.29%）
（円建・参考値）
1014万6692円（-238199　-2.29%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ