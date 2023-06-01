　5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の6万7520円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては49.31円高。出来高は1万1168枚となっている。

　TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.15ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67520　　　　　-120　　　 11168
日経225mini 　　　　　　 67525　　　　　-115　　　226944
TOPIX先物 　　　　　　　　3977　　　　 +24.5　　　 10703
JPX日経400先物　　　　　 36065　　　　　+280　　　　 853
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　 +15　　　　1316
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース