日経225先物：5日2時＝120円安、6万7520円
5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の6万7520円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては49.31円高。出来高は1万1168枚となっている。
TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67520 -120 11168
日経225mini 67525 -115 226944
TOPIX先物 3977 +24.5 10703
JPX日経400先物 36065 +280 853
グロース指数先物 752 +15 1316
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67520 -120 11168
日経225mini 67525 -115 226944
TOPIX先物 3977 +24.5 10703
JPX日経400先物 36065 +280 853
グロース指数先物 752 +15 1316
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース