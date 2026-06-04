U-17日本代表10番のアジアでの活躍が刺激に。U-16日本代表の10番MF梶山蓮翔(FC東京U-18)が追撃弾でチームを勢いづける

U-17日本代表10番のアジアでの活躍が刺激に。U-16日本代表の10番MF梶山蓮翔(FC東京U-18)が追撃弾でチームを勢いづける